Hoe zat het ook alweer? Voorheen hadden alle grote toernooien lijnrechters, maar deze werden ondersteund door Hawk-Eye, een systeem waarmee spelers de uit- of ingegeven bal konden checken middels challenges

Hawk-Eye maakt gebruik van zes of meer computergekoppelde televisiecamera's die zich rondom de baan bevinden. Deze zes afzonderlijke weergaven worden vervolgens gecombineerd om een ​​nauwkeurige 3D-weergave van het pad van de bal te produceren.

Met het Hawk-Eye systeem waren spelers echter nog wel afhankelijk van de lijnrechters, die verantwoordelijk waren voor het callen van de bal. Met de huidige snelheden die worden bereikt is dat steeds moeilijker, en daarom zijn veel toernooien overgeschakeld op de verbeterde versie van Hawk-Eye.

De US Open zal dit jaar wederom gebruik maken van elektronische line-calling van Hawk-Eye Live op alle banen tijdens het toernooi. Twee jaar geleden werd dit systeem alleen nog gebruikt op het Arthur Ashe Stadium en het Louis Armstrong Stadium, de twee grote stadions van de US Open.

Bij elektronische line-calling wordt een geautomatiseerde stem gebruikt om ballen uit te callen. Zodra de bal de grond heeft geraakt wordt er een signaal gestuurd naar dit systeem, en als de bal daadwerkelijk uit is, klinkt er luid en duidelijk 'out' door de speakers op de baan.

Alle hardcourttoernooien voorafgaand aan de US Open, zoals de Cincinnatti Open en het ATP-Toernooi van Washington, maakten ook al gebruik van elektronische line-calling.

Verrassend genoeg maken nog niet alle toernooien op de kalender gebruik van die feilloze systeem. Zo was er dit jaar onder andere op Wimbledon veel frustratie over sommige calls van lijnrechters, die door de scheidsrechter zelf of door Hawk-Eye moesten worden teruggedraaid.

Ook Roland Garros maakt nog gebruik van lijnrechters. In Parijs is het een stuk eenvoudiger om de bal aan te wijzen, omdat deze bij de stuit een afdruk achterlaat in het gravel. Ondanks dat deze afdrukken zichtbaar zijn voor het blote oog, gaan ook hier nog vaak zat lijnrechters in de fout en wordt de schreeuw om een geautomatiseerd modern systeem onder spelers steeds groter.

Wimbledon | Controverse in dubbelspel! Duo Ram/Salisbury woedend na foute call Hawkeye

