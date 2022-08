Premium Tennis Federico Coria - Tallon Griekspoor 19:30-22:00

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Achtergrond

De eerste dag van de US Open werd voor Nederland de dag van de vijfsetters. Zowel Tim van Rijthoven als Botic van de Zandschulp slaagde erin om na een lange partij aan het langste eind te trekken en zich te plaatsen voor de tweede ronde. Op grote schaal stelde het echter weinig voor, want in New York waren alle ogen gericht op Serena Williams.

Dankzij Serena’s overwinning wordt dat in de tweede ronde niet anders. Dinsdag op dag twee is het de beurt aan haar zus Venus, die mag meedoen op basis van een wildcard. Behalve Venus komen er nog meer grote namen in actie: wat te denken van Rafael Nadal, Carlos Alcaraz en Iga Swiatek?

Raducanu

Naomi Osaka hoopt te bewijzen dat ze nog steeds een grote naam is, terwijl Emma Raducanu vastbesloten is om te bewijzen dat het predicaat ‘eendagsvlieg’ niet opgaat.

Bij de oranje supporters zijn de ogen vooral gericht op Tallen Griekspoor, die corona en de naweeën ervan achter zich hoopt te laten, terwijl het voor Gijs Brouwer al helemaal een heuglijke dag is… hij debuteert op een Grand Slam! Griekspoor speelt tegen Federico Coria, Brouwer neemt het op tegen Adrian Mannarino.

US Open | Fantastische opkomst van Serena Williams in uitgelaten en vol Arthur Ashe Stadium

Waar kijk je?

