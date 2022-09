Premium Tennis Frances Tiafoe - Andrey Rublev 20:30-00:30

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Tiafoe

Met Gauff is er een publieksfavoriet uit het toernooi verdwenen en dus weet Tiafoe nu alle ogen op zich gericht. De Amerikaan werd al door het publiek gedragen tijdens zijn partij tegen Rafael Nadal en het is nu vast niet anders als hij het opneemt tegen Andrey Rublev.

Rublev is zowel een vechter als een zeer goede tennisser, die nog wel eens een partij in vijf sets naar zich toe trekt, en dus mag Tiafoe opnieuw aan de bak. Het is soms zo gemakkelijk nog niet om ‘gewoon’ door te gaan na de uitschakeling van een favoriet. Aan Tiafoe in de tweede partij van de dag in het Arthur Ashe Stadium om het tegendeel te bewijzen.

Swiatek

Met Nadal is de favoriet van Iga Swiatek uitgeschakeld, maar misschien dat de Spanjaard nu gaat kijken of de Poolse voor het eerst buiten Roland Garros een Grand Slam op haar naam kan schrijven. Het vergaat Swiatek niet slecht met ene zwaarbevochten plekje in de kwartfinale en wellicht is er meer mogelijk, maar dan moet Swiatek wel Jessica Pegula verslaan. De Amerikaanse zit er ook lekker in.

Alcaraz

Wie zich ook als een vis in het water voelt, is Alcaraz. Het wonderkind had vijf sets nodig om zich te ontdoen van Marin Cilic, maar behoort wel ‘gewoon’ tot de laatste acht. Alcaraz stelde zichzelf ten doel om in 2022 zijn eerste Grand Slam te winnen en heeft nog één kans over.

Dan moet hij nu wel zien af te rekenen met Jannik Sinner. Dat lukte tijdens Wimbledon niet en daarna ging het nogmaals mis, dus op zijn beurt hoopt Sinner uit te groeien tot Alcaraz’ angstgegner. Hoe dan ook is het geen toeval dat de organisatie deze partij als affiche van de dag heeft ingepland, helaas voor ons Nederlanders betekent dit dat Sinner - Alcaraz middenin de nacht wordt gespeeld.

Speelschema en tijden dag 10 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe stadium - start 18:00 uur

Pliskova (22) - Sabalenka (6)

Rublev (9) - Tiafoe (22)

Swiatek (1) - Pegula (9) - niet voor 01:00 uur

Sinner (11) - Alcaraz (3)

Louis Armstrong Stadium

Krejcikova/Siniakova (3) - Dabrowski/Omos (3)

Dolehide/Sanders (12) - Garcia/Mladenovic (14)

Krawczyk/Schuurs (6) - McNally/Townsend

Sanders/Peers (4) - Fernandez/Sock

McNally/Blumberg - Ostapenko/Vega Hernandez

Grandstand

Flipkens/Roger-Vasselin - Zhang/Pavic (2) - niet voor 20:00 uur

