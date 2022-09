Premium Tennis W. Koolhof / N. Skupski - M. Arévalo / J. Rojer 20:30-23:00

Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof komen elkaar op de US Open tegen in de halve finale van het heren dubbelspel. Beide Nederlanders zijn bezig aan een succesvol jaar, waarin al een hoofdprijs werd gepakt door de finale van Roland Garros te winnen. Rojer deed dat in het herendubbel, Koolhof was de beste in het gemengd dubbel.

Dit keer kan slechts één van de twee door naar de finale. Dat wordt onderling uitgemaakt. Rojer staat aan de zijde van Marcelo Arevalo, terwijl Koolhof een duo vormt met Neal Skupski. Ze zijn als nummers drie en twee geplaatst en waren dus ook in de halve finale verwacht. Het wordt ongetwijfeld een leuke partij.

Rojer en Koolhof, plus dubbelpartners Arevalo en Skupski, zijn als tweede aan de beurt in het Louis Armstrong Stadium. Eerst mag Ram/Salisbury de strijd aan met Cabal/Farah voor een plekje in de finale. Naar verwachtingen spelen Rojer en Koolhof het eerste punt rond de klok van 22:00 uur.

Daarmee is het dubbelspel een opwarmertje voor wat nog meer komen gaat… de halve finales bij de vrouwen! Ons Jabeur en Carolina Garcia zijn als eerste aan de beurt. Hun partij is het eerste onderdeel van de avondsessie en begint dus niet voor 01:00 uur Nederlandse tijd. Jabeur hoopt net als op Wimbledon door te stoten tot de finale, Garcia heeft haar beste resultaat al verbroken.

maar dat is natuurlijk geen reden om de Tunesische geen partij te bieden. Opvallend genoeg kwam Garcia in New York nooit verder dan de derde ronde, was ze op het hardcourt van de Australian Open ook niet overdreven succesvol en werd ze de laatste tijd vaak al in de tweede of zelfs eerste ronde uitgeschakeld.

Iga Swiatek slaagde erin om met Jessica Pegula een lastige klip te omzeilen en hoopt na twee eindzeges op Roland Garros nu voor het eerst een Grand Slam-finale elders te behalen. Daarvoor moet ze af zien te rekenen met Aryna Sabalenka, die al twee keer eerder in een halve finale stond en nu hoopt door te stoten naar de eindstrijd. Voorwaarde is wel dat Sabalenka goed serveert. Dat ontbreekt er nog wel eens aan.

De partij tussen Swiatek en Sabalenka volgt kort na Garcia-Jabeur.

Speelschema en tijden dag 11 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Garcia (17) - Jabeur (5)

Swiatek (1) - Sabalenka (6)

Louis Armstrong Stadium

Ram/Salisburg (1) - Cabal/Farah (13)

Arevalo/Rojer (3) - Koolhof/Skupski (2)

McNally/Blumberg - Sanders/Peers (4)

Melichar-Martinez/Perez (10) - Krejcikova/Siniakova (3)

