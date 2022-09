Premium Tennis R. Ram / J. Salisbury - W. Koolhof / N. Skupski 18:00-21:00

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Koolhof

Voor de tweede keer dit jaar staat Wesley Koolhof in de finale van een Grand Slam. De Nederlandse dubbelspecialist schreef in het gemengd dubbel al Roland Garros op zijn naam, samen met Ena Shibahara, en krijgt nu samen met Neal Skupski de kans om de US Open aan zijn palmares toe te voegen.

Dan moet Koolhof/Skupski wel zien af te rekenen met Ram/Salisbury, in een ouderwetse clash tussen de nummers twee en één geplaatst. Ram/Salisbury had iets meer moeite om de eindstrijd te halen, maar in het dubbelspel geven altijd maar kleine verschillen de doorslag en dat is nu vast niet anders.

Koolhof opent vrijdag het bal in het Arthur Ashe Stadium. De finale begint rond 18:00 uur Nederlandse tijd.

Ruud en Alcaraz jagen op finale

Hoewel ze allebei in het andere schema zitten, is er inmiddels sprake van een soort tweestrijd tussen Casper Ruud en Carlos Alcaraz. De Noor en de Spanjaard jagen beiden op hun eerste Grand Slam-titel… en op de nummer 1-positie op de ATP-ranking. Er is ook nog een kans dat Rafael Nadal bovenaan staat op de mondiale ranglijst, maar dat is van later zorg.

Speelschema en tijden dag 12 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Ram/Salisbury (1) - Koolhof/Skupski (2)

Khachanov (27) - Ruud (5) - niet voor 21:00 uur

Alcaraz (3) - Tiafoe (22) - niet voor 01:00 uur

Louis Armstrong Stadium

-

Dolehide/Sanders (12) - McNally/Townsend - niet voor 20:00 uur

Ruud moet zien af te rekenen met Karen Khachanov, terwijl Alcaraz als tegenstander Frances Tiafoe krijgt. Plus het Amerikaanse publiek, dat ondanks de toverballen van Alcaraz natuurlijk echt niet tegen een Amerikaan gaat lopen juichen. Het wordt interessant om te zien hoe Alcaraz met die dynamiek omgaat.

Ruud is als eerste aan de beurt, maar niet voor 21:00 uur. Eerst is het ruim baan voor de dubbelfinale. Alcaraz - Tiafoe is de avondsessie en die start zoals gebruikelijk om 01:00 uur Nederlandse tijd.

