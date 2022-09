Het Grand Slam-seizoen eindigt bij de vrouwen met een waar topaffiche. De finale van de US Open gaat namelijk tussen Iga Swiatek en Ons Jabeur, de nummers één en twee in de WTA-puntenrace dit jaar. Jabeur hoopt namens Tunesië nog maar historie te schrijven, Swiatek wil haar eerste Grand Slam winnen buiten Roland Garros.

Het belooft een mooie clash te worden tussen twee vrouwen, die net als Casper Ruud en Carlos Alcaraz bij de mannen, de komende tijd lijken te gaan uitmaken wie de nummer één van de wereld is, wordt en/of blijft. Jabeur bereikte de finale iets gemakkelijker, Swiatek moest er harder voor werken.

US Open | Swiatek voor het eerst in Grand Slam-finale op andere ondergrond dan gravel

De Poolse kan dan weer in haar voordeel aanvoeren dat ze meer ervaring op het allerhoogste niveau heeft. Jabeur stond echter weer recenter nog in een grote finale. Ze verloor op Wimbledon van Elena Rybakina. Het belooft een mooie wedstrijd te worden, die hopelijk ook echt spannend blijkt.

US Open | Jabeur pakt door, na eindstrijd Wimbledon nu finaliste in New York

Los van de finale bij de vrouwen is het ook tof om iets verder te kijken. Er staan twee Nederlandse duo’s in de finales bij het dubbelspel rolstoeltennis. Sam Schroder en Niels Vink nemen het op tegen het duo Shwaw/Wagner en Diede de Groot en Aniek van Koot treffen Kamiji/Montjane. Ook de rolstoelfinales worden live uitgezonden en zelfs voorzien van commentaar.

Om het nog toffer te maken: deze finales staan vanaf 20:00 uur Nederlandse tijd gepland in het Louis Armstrong Stadium en dus zeker niet op een achterafbaan. Eerst zijn de mannen aan de beurt, daarna de vrouwen.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Sanders/Peers (4) - Flipkens/Roger-Vasselin

Swiatek (1) - Jabeur (5) - niet voor 22:00 uur

Louis Armstrong Stadium - start 18:00 uur

-

Schroder/Vink (1) - Shaw/Wagner (2)

De Groot/Van Koot (1) - Kamiji/Montjane (2)

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+