Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

US Open US Open | "Eerst trainen, daarna uren op TikTok" - Gauff deelt schema op vrije dag 3 UUR GELEDEN

Tiafoe tegen Nadal

Het is op papier wellicht de nummer 22 geplaatst tegen de nummer 2 geplaatst, maar Tiafoe-Nadal belooft een heel leuke partij te worden. Tiafoe speelt altijd leuk tennis, Nadal begint zijn draai te vinden op het hardcourt van New York, het Arthur Ashe Stadium is de plaats van handeling en we zitten inmiddels in de tweede week van de US Open.

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een lekkere partij. Tiafoe-Nadal staat geprogrammeerd als tweede partij van de maandag, in het grootste tennisstadion ter wereld, wat betekent dat ze rond 20:00 uur op de baan worden verwacht.

US Open | Curieus moment! Racket Nadal kaatst via de grond hard tegen zijn eigen neus

Cilic versus Alcaraz

De avondsessie op Ashe is gereserveerd voor Carlos Alcaraz. Het wonderkind hoopt op een ontmoeting met Nadal in de halve finale. Zo ver is het nu nog niet, zelfs niet als beide Spanjaarden vandaag winnen, maar het ongekend fraaie affiche komt wel steeds dichterbij. De ervaren en geslepen Marin Cilic is echter geen gemakkelijke horde, dus Alcaraz moet op zijn hoede zijn.

US Open | Alcaraz glijdt zo veel over het hardcourt dat zijn schoenen het begeven

Swiatek

Los van Nadal en Alcaraz lijken op voorhand ook de partijen Cameron Norrie - Andrey Rublev en Jannik Sinner de moeite waard. En wat te denken van Iga Swiatek…? De Poolse speelt de tweede wedstrijd van de dag in het Louis Armstrong Stadium, in haar jacht op Grand Slam-winst buiten Roland Garros.

Vergeet overigens niet dat Demi Schuurs samen met dubbelpartner Desirae Krawczyk haar derde ronde speelt. De nummers zes geplaatst spelen tegen Kostyuk/Zhang om een plekje in de kwartfinale. De als tweede geplaatste Wesley Koolfhof speelt samen met Neal Skupski tegen Ebden/Purcell.

US Open | Swiatek maakt fans blij door na winst ballen het publiek in te slaan

Speelschema en tijden dag 8 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Kvitova (21) - Pegula (8)

Tiafoe (22) - Nadal (2)

Collins (19) - Sabalenka (6) - niet voor 01:00 uur

Cilic - Alcaraz (3)

Louis Armstrong Stadium

Norrie (7) - Rublev (9)

Swiatek (1) - Niemeier

Azarenka (26) - Pliskova (22)

Ivashka - Sinner (11)

Grandstand

Puetz/Venus (4) - Cabal/Farah (13)

Garcia/Mladenovic - Kichenok/Ostapenko (4)

Glasspool/Heliovaara (11) - Kokkinakis/Kyrgios - niet voor 21:00 uur

Shibahara/Skugor-NNB

Court 17

Xu/Zhang (7) - Dolehide/Sanders (12)

Krawczyk/Schuurs (6) - Kostyuk/Zhang (11) - niet voor 18:30 uur

McNally/Townsend - Galfi/Pera

Stosur/Ebden - Flipkens/Roger-Vasselin

Court 5

Demoliner/Sousa - Sonego/Vavassori

Ebden/Purcell - Koolhof/Skupski (2) - niet voor 18:30 uur

Frusina/Razeghi - Djuric/Pereira

Lee/Woestendick - Landaluce/Rodenas (3)

