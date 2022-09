Premium Tennis Lorenzo Musetti - Gijs Brouwer 22:00-00:30

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Achtergrond

Brouwer verbaasde in de eerste ronde vriend en vijand door Adrian Mannarino te verslaan. De Fransman won een week geleden nog het ATP-toernooi van Winston Salem. Niet veel dagen later verloor hij van debutant Gijs Brouwer.

De Nederlander kent een geweldige week in New York. Hij sloeg zich door de kwalificaties en behaalde zo voor het eerst in zijn leven de eindronde van een Grand Slam.

Nu treedt hij aan tegen de jonge Lorenzo Musetti. Hoewel hij slechts pas twintig is, is hij als 26e geplaatst voor het toernooi. In Hamburg won hij dit jaar zijn eerste toernooi op het hoogste niveau door Carlos Alcaraz in de finale te verslaan. Op de US Open kwam hij nog nooit verder dan de tweede ronde, maar als junior stond hij in 2018 al in de finale van het juniorentoernooi.

Swiatek

Iga Swiatek komt na een makkelijke eerste ronde een lastigere tegenstander tegen in ronde 2. Ze speelt in het Arthur Ashe stadion tegen oud-winnares Sloane Stephens. Na haar US Open winst in 2017 zakte ze weg op de wereldranglijst en staat nu op de 51e plek. Twee weken geleden stonden de twee ook al tegenover elkaar in Cincinnati. Toen won ranglijstaanvoerster Swiatek in twee sets.

Ook Rafa Nadal komt in actie. Tegen Hijikata in de eerste ronde verloor hij nog een set. Dat kan hij zich tegen de ervaren Fabio Fognini niet veroorloven. De Italiaan zal zijn kans willen grijpen, zodra dat kan.

Voor Nadal en Fognini de baan opstappen, spelen de zusjes Williams een partij in het dubbelspel. De combinatie Williams-Williams was jarenlang een gevreesd team in het dubbelspel. Zo wonnen ze bijvoorbeeld op drie Olympische Spelen het goud bij de vrouwendubbels. Tegen het Tsjechische duo Hradecka/Noskova kunnen ze laten zien wat ze in 2022 waard zijn.

