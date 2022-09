Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Pegula krijgt niets cadeau

US Open US Open | “Dit kan helemaal niet” - Carreño Busta wint wedstrijd met bizarre tweenerlob 3 UUR GELEDEN

Yue Yuan knokt zich terug en pakt de tweede set in de tiebreak. De Chinese gaat naar een derde set tegen Jessica Pegula.

Norrie naar vierde ronde

Cameron Norrie rekent snel af met Holger Rune en mag zich gaan opmaken voor de vierde ronde in New York.

Yuan vecht zich terug

De Chinese Yue Yuan geeft zich niet zomaar gewonnen en knokt zich terug in de partij. Yuan breakt Pegula en gaat met 4-2 aan de leiding in de tweede set.

Ook tweede set voor Norrie

Cameron Norrie trekt ook de tweede set naar zich toe. De Brit breakt Rune twee keer en wint met 6-4, kan Norrie het in drie sets afmaken?

Alcaraz tegen jonge Amerikaan

Carlos Alcaraz begint rond 19:30 uur aan zijn derde ronde-partij tegen Jenson Brooksby. De 21-jarige Amerikaan won eerder nog knap in drie sets van de eindwinnaar in Cincinnati, Borna Coric.

Pegula en Norrie goed op weg

We zijn begonnen in New York op deze zaterdagavond. Cameron Norrie staat een set voor op zijn tegenstander Holger Rune. Bij de vrouwen is de Amerikaanse Jessica Pegula op weg naar de vierde ronde. Zij leidt met 6-2 tegen Yue Yuan.

