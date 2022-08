Premium Tennis Tim van Rijthoven - Zhang Zhizhen 17:00-19:30

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

De US Open duurt van maandag 29 augustus tot en met zondag 11 september, als met de finale bij de mannen de climax wordt bereikt van de laatste Grand Slam van 2022. Tijdens de eerste speeldag op Flushing Meadows komen direct Tim van Rijthoven, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus in actie.

Van Rijthoven is om 17:00 uur gelijk als eerste aan de beurt, het eerste punt van Van de Zandschulp wordt ergens halverwege de avond verwacht, terwijl Rus waarschijnlijk pas ’s nachts aan de beurt is. Dit heeft alles te maken met het tijdsverschil met New York, dat zes uur bedraagt.

US Open | Van Rijthoven weer fit na rugblessure - “Ik voel me beter en beter”

Van Rijthoven en Van de Zandschulp treden aan tegen qualifiers – respectievelijk Zhizhen Zhang en Tomas Machac – terwijl Rus een zware dobber heeft met de als 31ste geplaatste Shelby Rogers.

Behalve de Nederlanders komen ook diverse grote namen in actie. Wat te denken van titelverdediger Daniil Medvedev en outsider Nick Kyrgios? De avondsessie in de Verenigde Staten – in Nederland dus echt middenin de nacht – is gereserveerd voor Serena Williams, die haar afscheid heeft aangekondigd.

US Open | Van de Zandschulp merkt dat er na plek in kwartfinale anders naar hem wordt gekeken

