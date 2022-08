Premium Tennis Corentin Moutet - Botic van De Zandschulp 17:00-19:30

Welkom in het liveblog van Eurosport waarin we de US Open op de voet volgen. We plaatsen met name updates tijdens de partijen van de Nederlanders, maar volgen ook alle andere verhaallijnen in New York. Je vindt hier ook updates van de toppers. We garanderen niet dat we ook ’s nachts livebloggen. Mis geen enkele rally via discovery+.

Drie Nederlanders in tweede ronde

Dankzij Gijs Brouwer staan er drie Nederlanders in de tweede ronde van de US Open. Dat is ongekend luxe voor het Nederlandse tennis, dat sowieso betere tijden kent na een donkere en lastige periode. Van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn vaste waarden op de Grand Slams, Van Rijthoven en ook Brouwer hopen daartoe uit te groeien.

Van Rijthoven kan woensdag een grote stap zetten, maar stuit wel op stevige tegenstand. Hij treedt aan tegen Casper Ruud. Ruud kun je kennen als de finalist van Roland Garros en is de nummer vijf van de plaatsingslijst. Een zware dobber dus voor Van Rijthoven, die de derde partij op baan 17 speelt.

Van de Zandschulp en Van Rijthoven

Het woord is eerst aan Van de Zandschulp, die gelijk om 17:00 uur aan de bak mag. Na een slecht maar winnend opreden in de eerste ronde is dit keer Corentin Moutet zijn tegenstander. Van de Zandschulp bereikte vorig jaar de kwartfinale, dus een plekje in de derde ronde zou al veel schelen bij het verdedigen van ATP-punten.

Behalve Van de Zandschulp en Van Rijthoven komen ook diverse toppers in actie. Wat te denken van Serena Williams, die ongetwijfeld voor wederom een emotionele avond zorgt in het Arthur Ashe Stadium? Ook titelverdediger Daniil Medvedev betreedt de baan.

Serena

Natuurlijk is Nick Kyrgios het ook waard om in de gaten gehouden te worden, terwijl thuisspeelster Coco Gauff wil aantonen dat ze een serieuze kandidate is om het stokje van Serena over te nemen. En moet Murray ook weer spelen, net als Ons Jabeur. Kortom, op de derde dag van de US Open gebeurt weer genoeg!

