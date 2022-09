Na een moeizame horde in de eerste ronde (opgave van Sebastian Baez bij een stand van 7-5, 7-5, 2-0) ging het Carlos Alcaraz in de tweede ronde een stuk makkelijker af tegen Federico Coria: 6-2 6-1 7-5. De Argentijn was op zijn beurt een ronde eerder nog te sterk gebleken voor Tallon Griekspoor.

Toch hadden Eurosport-analysten Alex Corretja en Mats Wilander een punt van kritiek op het spel van de jonge Spanjaard. In hun ogen verspilt hij namelijk nog te veel energie in deze eerste rondes van een grand slam.

CONCENTRATIE

"Hij geeft zelf aan dat Coria goed speelde", aldus Wilander tegenover Barbara Schett, "maar het leek er voor mij toch ook op dat zijn eigen concentratie verslapte."

"In dit stadium van zijn carrière," gaat de Zweed verder, "moet hij leren om een wedstrijd zo snel mogelijk uit te spelen. Nu slaat hij hier en daar dropshots, die soms wel werken, maar soms ook niet, en dat moet hij afleren."

"Hij stond twee sets en 4-1 voor en volgens mij had hij op dat moment het gevoel dat de wedstrijd al voorbij was," is Corretja het met zijn collega-analyst eens. "Het was een goede les voor hem om te ontdekken dat een wedstrijd pas gespeeld is wanneer er handen geschud worden."

"Als hij voorstaat, wil hij plezier hebben op de baan, maar soms moet je daar praktisch in zijn. Je moet niet in de eerste rondes energie verspillen, dat later in het toernooi kostbaar blijkt te zijn."

BROOKSBY

"Met een beetje pech moet je vandaag een vierde set spelen en dat zou onnodig zijn geweest, maar dat zal zijn coach Juan Carlos Ferrero, die hem goed kent, hem ook wel op het hart drukken", sluit Alcaraz' landgenoot zijn analyse optimistisch af.

In de volgende ronde neemt de mondiale nummer vier het op tegen de Amerikaan Jenson Brooksby, die verrassend de als 25e gesplaatste Borna Coric versloeg (6-4 7-6(10) 6-1).

