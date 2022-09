Mats Wilander denkt dat Nadal simpelweg fysiek tekort kwam: "Het leek erop dat Rafa wat langzaam was of dat het gewoon erg moeilijk is om het spel van Tiafoe te lezen. Als je kijkt naar de tegenstanders van Nadal. Fabio Fognini en Tiafoe slaan hun forehand allebei met een extreem korte en snelle achterzwaai."

"We moeten onthouden dat Rafa niet genoeg tennis heeft gespeeld voorafgaand aan de US Open. Het is een wonder dat hij dit jaar twee grandslams gewonnen heeft en de halve finale op Wimbledon bereikte. Dat is ongelofelijk", aldus de Zweed.

Volgens de oud-kampioen voelen andere tennissers het als hun tegenstander kwetsbaar is: "Ik denk dat de spelers het weten wanneer Rafa niet 100 procent is."

Ook Corretja ziet geen fitte Nadal

Collega analist Alex Corretja zag ook een Nadal die fysiek niet in topvorm was: "Eerlijk gezegd dat ik niet dat Rafa fysiek gezien op zijn best was. Op de een of andere manier had hij niet de energie die hij nodig had om achter de bal te komen en het spel te dicteren. Hij had het moeilijk en hij was een beetje laat bij de bal. Als je dan tegen iemand speelt zoals Tiafoe, die erg aan het pushen is, wordt het heel moeilijk.

"Hij heeft weinig wedstrijden gespeeld in de zomer en hij heeft wat meer zelfvertrouwen nodig in de wedstrijden. Zodra je meer en meer potjes speelt, voelt het vanzelf soepeler op de baan", aldus Corretja.

Nadal heeft een goede kans om na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld te zijn, maar volgens Corretja moet de Spanjaard goed nadenken waar hij zijn prioriteiten legt: "Naar mijn mening moet Rafa nu nadenken over hoe hij de toekomst ziet, omdat we aan het begin van september zitten. Eindigen als nummer 1 is belangrijk, maar misschien gaat hij energie sparen. Ik denk niet dat hij nog meer dan twee of drie toernooien speelt de rest van het jaar."

Toch kan Nadal terugkijken op een ongelofelijk jaar volgens Corretja: "Het was een wonder dat Rafa de Australian Open en Roland Garros kon winnen, dus wat kunnen we erover zeggen. Hij is ons icoon en het beste uithangbord van de sport. Tiafoe moest een ongelofelijk niveau halen om te winnen van hem, want Nadal heeft alles gegeven."

