Volgens McEnroe is Nadal de kanshebber op de winst in New York: "Ik denk dat hij absoluut de favoriet is. Het zou me verbazen als hij het jaar niet afsluit als nummer 1 van de wereld. Zeker als je ziet hoe Wimbledon zonder punten heeft uitgepakt. Dat heeft spelers zoals Djokovic, die vorig jaar goed hebben gepresteerd daar, veel pijn gedaan."

De Amerikaan denkt tevens dat Nadal zich weer op kan werken tot beste tennisser ter wereld: "Nadal zit in een goede positie om nummer 1 te worden, wat ongelofelijk is als je bedenkt dat hij zes maanden niet gespeeld heeft hiervoor. Nadal doet dingen die je niet kunt geloven. Dat is waarom hij als een van de beste spelers ooit wordt beschouwd. Je weet nooit wat je kan verwachten van hem."

De afgelopen maanden waren niet ideaal voor Nadal, maar McEnroe hecht daar niet te veel waarde aan: "Hij speelde de halve finale op Wimbledon niet en hij verloor van Coric in Cincinnati, maar Coric won uiteindelijk het toernooi, dus zo slecht ziet die overwinning er achteraf niet uit. Je weet dat hij alleen de US Open belangrijk vindt. Met alle respect voor Cincinnati, maar hij maakte zich daar echt niet druk om en hij heeft in ieder geval op de baan kunnen staan."

