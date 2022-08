Het is namelijk voor het eerst dat niet Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic of Andy Murray bovenaan de plaatsingslijst staat van een Grand Slam.

Tijdens de editie van Roland Garros in 2004 werd Roger Federer voor het eerst in zijn carrière als nummer één geplaatst bij een Grand Slam. Toen was dat niet perse heel opvallend, maar het zou het begin van een historisch tijdperk zijn.

Vanaf dat moment bezette het kwartet de nummer 1-positie op de startlijst bij alle Grand Slam-evenementen. De namen Federer, Nadal, Djokovic of Murray stonden maar liefst 73 keer op rij op nummer één en dus bijna 19 jaar zonder onderbreking - tot aan de US Open in 2022.

Van die 72 Grand Slams die na Roland Garros 2004 volgden werden er maar liefst 64 gewonnen door de Big 4. Allen Marat Safin (1), Juan Martin Del Potro (1), Stan Wawrinka (3), Marin Cilic (1), Dominic Thiem (1) en dus Medvedev tijdens Flushing Meadows vorig jaar wisten het voor elkaar te krijgen om een Slam te winnen in het tijdperk van Federer, Nadal, Djokovic en Murray.

Medvedev heeft nu dus de eer om de serie van de Big 4 te doorbreken. De laatste speler die als eerste geplaatst was bij een Grand Slam en niet Federer, Nadal, Djokovic of Murray heette, was Andy Roddick tijdens de Australian Open van 2004.

Medvedev begint zijn titelverdediging tegen de Amerikaan Stefan Kozlov. Een clash met een bijzonder verhaal, want Kozlov schoof pas door aar het hoofdtoernooi nadat Novak Djokovic zich officieel had afgemeld voor het toernooi in New York vanwege zijn ontbrekende coronavaccinatie.

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

