De Nederlandse tennissers zijn bezig aan een goed jaar, wat tijdens de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon wel al is gebleken. Botic van de Zandschulp is nu de nummer 23 van de wereld en hoopt na zijn plek in de kwartfinale van de US Open vorig jaar opnieuw een puike prestatie te leveren. Van de Zandschulp, Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor konden op Wimbledon slechts door de absolute wereldtop worden afgestopt. En nu?

Alle ingrediënten zijn aanwezig om twee weken lang volop te genieten van toptennis, terwijl wordt toegewerkt naar de climax op zondag 11 september met de finale bij de mannen in het Arthur Ashe Stadium

Overdag wielrennen met de Vuelta, ’s avonds US Open op de kanalen Eurosport 1 en Eurosport 2 plus natuurlijk discovery+ . De partijen starten vanaf maandag 29 augustus dagelijks om 18:00 uur waarna tot in de nacht wordt getennist, vanwege het tijdsverschil van zes uur tussen New York en Nederland.

Van Rijthoven

Dankzij de goede prestaties op de Grand Slams en tijdens Wimbledon in het bijzonder ontstaat er weer tenniskoorts in Nederland. Van Rijthoven was een regelrechte zomerhit en hij hoopt zijn doorbraak in New York een mooi vervolg te kunnen geven. Helaas ontbreekt zeer waarschijnlijk de man die hem vorige keer versloeg, Novak Djokovic , vanwege visumproblemen als gevolg van het niet nemen van een coronaprik.

Medvedev

Tegenover de absentie van Djokovic staat de rentree van titelverdediger Daniil Medvedev , die tevens zijn nummer één-positie verdedigt, terwijl Nadal een gooi doet naar het winnen van zijn 23ste Grand Slam, wat een verbetering van zijn record zou betekenen.

Carlos Alcaraz wordt door sommigen naar voren geschoven als favoriet om zijn eerste Grand Slam te winnen. Bijvoorbeeld door Nick Kyrgios , op Wimbledon nog verliezend finalist. En wat kan de Italiaan Jannik Sinner, die in Londen nog te sterk was voor het Spaanse supertalent.

Bij de vrouwen is het de vraag of Iga Swiatek weer diverse partijen op rij weet te winnen. De Poolse nummer één verloor op Wimbledon na lange tijd weer eens en lijkt het juiste spoor sindsdien een beetje kwijt, terwijl er met de US Open toch echt weer een belangrijk toernooi aanstaande is.

Emma Raducanu verdedigt haar titel en ook Coco Gauff lijkt één van de uitdagers van Swiatek te worden, terwijl Serena en Venus Williams mogelijk hun laatste kunstje opvoeren. Aranxta Rus is voorlopig de Nederlandse hoop bij de vrouwen in het hoofdtoernooi.

