Rafael Nadal werd in New York in de vierde ronde uitgeschakeld door Frances Tiafoe, maar zag zijn jonge landgenoot de finale winnen van Casper Ruud. Alcaraz is daarmee de jongste winnaar van een Grand Slam sinds Nadal dit zelf deed in 2005. Bovendien is de Spanjaard ook de nieuwe nummer een op de wereldranglijst.

“Gefeliciteerd Carlos Alcaraz met je eerst Grand Slam en met je nummer een-positie op de ranglijst. Het is een beloning voor een geweldig seizoen en ik weet zeker dat dit er een van velen is.”

Felicitaties voor Ruud

De 36-jarige Nadal vergeet ook de verliezend finalist Casper Ruud niet tijdens zijn lofzang. De Noor verloor zijn tweede Grand Slam-finale van het seizoen. Eerder dit jaar kwam hij tekort tegen Nadal in de finale van Roland Garros.

“Grootse prestatie Casper Ruud, ik ben heel trost op je! Weinig geluk vandaag, maar een geweldig toernooi gespeeld. Ga zo door!”

