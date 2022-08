De basis van de vraag ligt in een opmerking van John McEnroe tijdens Roland Garros. De Amerikaanse analist zei toen dat Nadal zich niet aan de serviceklok van 25 seconden hield in zijn partij tegen Novak Djokovic en te langzaam was voordat hij begon met serveren.

Een aanwezige journalist vroeg Nadal wat hij ervan vond dat analisten zoals McEnroe naar voren hebben gebracht dat hij de regels niet volgt. De verslaggever voegde er bovendien aan toe dat het erop lijkt dat de umpires de regel niet handhaven bij Nadal. "Denk je dat dit een schaduw werpt over je verder excellente carrière? Want het lijkt erop dat er andere regels zijn voor Nadal dan voor de rest", zo was de vraag.

Nadal moest lachen om de vraag: "Ja, wat een grap. Ik heb al heel veel waarschuwingen gehad tijdens mijn carrière. Nooit voor het slopen van een racket of iets anders raars op de baan, maar wel voor de serviceklok. Ik heb het probleem dat ik heel veel zweet, als je in deze vochtige omstandigheden speelt."

"Het grootste probleem van de laatste jaren is dat de ballenjongens geen handdoekjes meer komen brengen", zo vervolgde Nadal zijn betoog. "Je moet helemaal naar de verste hoek van de baan om een handdoek te pakken. Voor spelers zoals ik, die veel zweten, betekent dit dat je in de problemen komt met de tijd als je de handdoek pakt. Daarom ga ik niet heel vaak, maar ik denk niet dat ik anders behandeld wordt dan de rest."

De journalist was na dit antwoord echter nog niet klaar met prikkelende vragen stellen: "Dus alleen omdat jij zeel zweet, zouden andere regels voor jou moeten gelden?"

Nadal moest opnieuw lachen voor hij antwoord gaf: "Dat heb ik nooit gezegd. Ik leef de regels na. Als ik er langer dan 25 seconden over doe om te serveren, krijg ik telkens een waarschuwing. Zo niet, check dan de klok. Ik denk niet dat ik een andere behandeling krijg. Ik snap niet dat John hoe John dat kan zeggen op TV, maar ik zal nog wel even een gesprekje met hem hebben", zei Nadal met een knipoog.

