Jean-Julien Rojer won met zijn dubbelpartner uit El Salvador, Marcelo Arévalo, met 6-3, 6-4 van de twee Kroaten Mate Pavic en Nikola Mektic.

Eerder in het toernooi was Wesley Koolhof met zijn vaste dubbelpartner Neal Skupsi een maatje te groot voor het Braziliaans-Portugese duo Marcelo Demoliner en João Sousa.

Koolhof en Rojer kennen beiden een sterk seizoen met hun dubbelpartners. Rojer pakte de eindoverwinning op Roland Garros en Koolhof won dit seizoen in het dubbelspel al zes toernooien. De 33-jarige Koolhof wacht echter nog steeds op zijn eerste Grand Slam.

De twee Nederlanders kwamen vorig jaar nog samen in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Rojer moest zich toen na de eerste ronde terugtrekken vanwege een coronabesmetting.

