Nick Kyrgios won zijn partij in de tweede ronde met 3-1 van de Fransman Benjamin Bonzi, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De nummer 25 van de wereld kende een moeizame derde set en vooral zijn eigen team werd daar de dupe van.

Kyrgios scheldt en spuugt zelfs richting het vak waar zijn eigen ondersteuning de wedstrijd bekeek. "Ga naar huis als je niet achter mij staat", roept de Australiër verontwaardigd. Kyrgios krijgt daarvoor een waarschuwing van de umpire.

Wietlucht in publiek

Kyrgios verliest de derde set uiteindelijk en botviert zijn frustraties onder andere op zijn eigen racket die hij op de baan laat stuiteren. In de tweede set kreeg hij het ook al even aan de stok met de umpire over een toeschouwer.

Volgens de 27-jarige Kyrgios komt er een wietlucht vanaf de tribunes en moet de scheidsrechter daar iets aan veranderen.

US Open | Kyrgios hekelt wietlucht in stadion en doet beklag bij umpire

Derde ronde

Ondanks alle frustratie weet Kyrgios de wedstrijd in de vierde set wel definitief naar zijn hand te zetten. Hij wint de set met 6-4 en plaatst zich uiteindelijk eenvoudig voor de derde ronde.

In die derde ronde wacht de Amerikaan Jeffrey Wolf. De huidige nummer 87 van de wereldranglijst won in de eerste ronde nog knap in drie sets van Roberto Bautista.

