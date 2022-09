Kyrgios had in het begin van de wedstrijd alle moeite met Medvedev. Hij won de eerste set in de tiebreak, maar verloor daarna de tweede set met 6-3. “Daniil is de titelverdediger en heeft heel veel druk op zijn schouders hier. Maar ik speel de laatste tijd heel goed.”

De Australiër tilt in de derde en vierde set zijn spel naar een nog hoger niveau en wint uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig. “Wat een plek om dit te presteren, een vol huis in New York. Ik voel me extreem gezegend, maar ik ga het niet teveel vieren. Het is maar de vierde ronde”, toont Kyrgios zich realistisch na afloop.

Ad

US Open | Winnaar Kyrgios ontneemt Medvedev zijn status als nummer één van de wereld

US Open US Open | Ontembare Kyrgios slaat titelverdediger en nummer één Medvedev naar huis 4 UUR GELEDEN

Omgaan met kritiek

De nummer 25 van de wereldranglijst brak in 2014 door met een kwartfinaleplaats op Wimbledon, maar in de jaren daarna bleven de topprestaties op de Grand Slams uit.

“Mensen begonnen echt aan me te twijfelen of ik dit soort wedstrijden op majors kon winnen. Ik ben heel erg trots op mezelf, want het is niet makkelijk om met zulke kritiek om te gaan.”

US Open | Kyrgios loopt over naar baanhelft Medvedev en verspeelt zeker punt

New York mijn talent laten zien

Kyrgios neemt het in die kwartfinale op tegen Karen Khachanov. De Rus won zwaarbevochten in vijf sets van Pablo Carreño Busta. De wedstrijd staat dinsdagavond op de rol.

Kyrgios neemt geen genoegen met een plek in de kwartfinale. “Ik probeer iedere training alles te geven, vroeg naar bed te gaan. Normaal zou ik elke nacht uitgaan. Ik ben gewoon blij dat ik New York eindelijk mijn talent heb kunnen laten zien.”

US Open | Ontembare Kyrgios slaat titelverdediger en nummer één Medvedev naar huis

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Kyrgios loopt over naar baanhelft Medvedev en verspeelt zeker punt EEN UUR GELEDEN