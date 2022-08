Het blijft een vraagstuk dat telkens maar blijft terugkomen: zijn er spelers van de nieuwe generatie die de legendarische prestaties van de huidige genratie kunnen evenaren.

John McEnroe denkt dat haast onmogelijk is. "Zoals je misschien wel kunt bedenken denk ik hier al een paar jaar over na. Dit is niet de eerste keer dat er een persconferentie is en dit mij wordt gevraagd. Wie gaat er domineren als de 'Big Three' er niet meer zijn?"

Ad

"Het is ongelooflijk wat we nu nog te zien krijgen en we zien het bijna als gewoon wat er nu gebeurt, terwijl we tien jaar geleden tegen elkaar hadden gezegd dat dit onmogelijk zou zijn. Daarom blijft mijn antwoord nog steeds hetzelfde. Ik zie niet in welke van de nieuwe spelers ooit de hoogtes kan bereiken die nu nog steeds worden neergezet."

US Open US Open | Mis bij laatste Grand Slam geen punt van Nadal, Medvedev en Nederlanders via discovery+ 2 UUR GELEDEN

AusOpen | Kijk hier naar de hoogtepunten van de heroïsche finale tussen Nadal en Medvedev

Mix van winnaars

McEnroe verwacht niet dat één van de nieuwe sterren gaat domineren, maar dat de Slams verdeeld gaan worden onder meerdere spelers. "Ik denk dat we een heel assortiment van spelers gaan zien die gaan winnen. Op dit moment zie ik niet één speler die kan domineren. Misschien zou Alcaraz dit kunnen, maar hij is niet een megalange speler."

"Als je tegen al de lange spelers, zoals Zverev en Medvedev, moet spelen, die allemaal tegen de twee meter lang zijn, dan kan dat mentaal heel moeilijk zijn. Ze hebben allen geweldige services en dat is lastig om tegen te spelen. Dat gaat voor een Alcaraz zeker een probleem zijn als hij de tour wil domineren."

"Wat we denk ik gaan zien, is vergelijkbaar met wat er nu bij de vrouwen gebeurt, waar heel veel speelsters een paar Grand Slams winnen. Op een bepaald punt gaat er iemand bovenuit steken, maar bij Medvedev is zo'n status kennelijk ook lastig. Misschien dat de oorlog in Oekraine hem parten speelt. Hij lijkt niet altijd meer het niveau te kunnen halen dat hij een jaar geleden wel haalde, maar alsnog schat ik hem hoger in dan de andere jonge gasten."

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Crisis is overdreven" - McEnroe over mindere fase Swiatek 4 UUR GELEDEN