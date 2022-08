Opmerkelijk genoeg is er nog iemand die in zekere zin zijn titel verdedigt dit jaar. Dominic Thiem won immers in 2020 de US Open en keerde een jaar later door blessureleed niet terug. Maar aangezien de Oostenrijker nog niet zijn oude hoge niveau heeft gevonden, zal voor serieuze concurrentie voor nummers één en twee Medvedev en Nadal elders gezocht moeten worden.

Geschiedenisboeken

De route richting de US Open is voor Medvedev minder vruchtbaar geweest dan in voorgaande seizoenen. Hij schreef het kleine toernooi van Los Cabos op zijn naam, maar kon voor de verandering geen stempel drukken bij de Masters 1000-toernooien van Montréal en Cincinnati. Dat gezegd hebbende, is het geen schande om bij die evenementen te verliezen van toppers Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas.

top seed mag noemen. Medvedev staat in elk geval in de geschiedenisboeken als de eerste speler die nummer één van de wereld werd ná de Big Four. Daar komt dit jaar in New York iets moois bij: na 19 (!) jaar onafgebroken Federer, Nadal, Djokovic of Murray als eerste reekshoofd op de Grand Slam-toernooien, is het op de US Open 2022 Medvedev die zichmag noemen.

Kyrgios

Om die plaatsing waar te maken zal Medvedev zijn beste tennis moeten vinden, aangezien de loting niet bepaald vriendelijk is uitgepakt. Zijn kwart van het speelschema ligt bezaaid met boobytraps. Wat te denken van de potentiële kraker tegen Kyrgios in de vierde ronde?

De finaleplaats op Wimbledon dit jaar leverde geen punten op voor de Australiër, die daarom genoegen moet nemen met een 23e positie op de plaatsingslijst. Niet lang na zijn succes in Londen won Kyrgios het toernooi van Washington DC en klopte hij een week later Medvedev in Montréal.

De tank begint naar eigen zeggen leeg te raken, maar de man uit Canberra hoeft nog maar één keer aan te zetten, voordat hij huiswaarts gaat om rust te nemen na een drukke zomer.

Thiem bevindt zich ook in het kwart van Medvedev, evenals zesde reekshoofd Felix Auger-Aliassime, Montréal-kampioen en tweevoudig US Open halve finalist Pablo Carreno Busta, Karen Khachanov en Alex de Minaur.

Tsitsipas kan beter

Vierde reekshoofd Tsitsipas liet twee weken voor de US Open fraai tennis zien in Cincinnati, waar hij de finale haalde na een zege op Medvedev. In New York geraakte de Griek opvallend genoeg nooit voorbij de derde ronde.

Ook dit jaar liggen er talloze uitdagers op de loer in zijn gedeelte van het speelschema, onder wie de Italiaanse topper Matteo Berrettini, voormalig kampioenen Andy Murray en Stan Wawrinka, onze Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven , de Amerikaanse nummer één Taylor Fritz en vijfde reekshoofd Casper Ruud.

Overigens maken Tsitsipas en Ruud kans op de nummer één-positie. Daarvoor zullen ze eerst de finale moeten halen en afwachten hoe directe concurrenten Nadal, Medvedev en Alcaraz het doen.

Angstgegner Alcaraz

Over de jonge Spanjaard gesproken - Alcaraz is de hoogst genoteerde speler in het derde kwart van de tabel. Terwijl een nieuwe clash met Tallon Griekspoor in de tweede ronde mogelijk is, zal de jonge ster vooral schrikken van de naam Jannik Sinner. De Italiaan was hem deze zomer al twee keer de baas, op het gras van Wimbledon en het gravel van Umag.

Een zege op hardcourt zou de set compleet maken voor de nummer 13 van de wereld. De winnaar van 2014 Marin Cilic en zijn in bloedvorm verkerende landgenoot Borna Coric bivakkeren ook in het jachtgebied van Alcaraz, waar Hubert Hurkacz als achtste reekshoofd ook een grote bedreiging vormt.

Vorig jaar maakte Alcaraz als nummer 55 van de wereld een memorabel debuut in New York, door de kwartfinale te halen en onderweg in een thriller af te rekenen met Tsitsipas. Een jaar later is de tiener nummer vier van de wereld en – onder meer – twee Masters 1000-titels rijker.

Succesformule Nadal

De winnaar van de loting is zonder meer Nadal . De 22-voudig Grand Slam-kampioen kan in de kwartfinale mogelijk Andrey Rublev of Cameron Norrie tegenkomen. Nadal-fans moeten waarschijnlijk even slikken bij het zien van Fabio Fognini als potentiële opponent in de tweede ronde. Zeven jaar geleden stuntte de Italiaan immers in een vijfsetter in Arthur Ashe Stadium . Het betreft één van zijn vier zeges op Nadal, die op zijn beurt 13 keer wist te winnen van Fognini.

Mits in vorm, zijn Diego Schwartzman en Denis Shapovalov ook aan te merken als gevaarlijke tegenstanders voor de viervoudig kampioen, zeker gezien de onduidelijkheid over zijn vorm en fitheid. Sinds Nadal zich terugtrok voor de halve finale op Wimbledon (buikspierblessure), heeft hij maar één wedstrijd afgewerkt: een verliespartij tegen latere toernooiwinnaar Coric in Cincinnati.

Onduidelijkheid over de vorm en fitheid is tegelijkertijd een rode draad door het seizoen van de 36-jarige lefty. Een succesformule zelfs. Gehuld in twijfel won Nadal dit jaar reeds de Australian Open en Roland Garros, terwijl de verwachtingen vooraf steeds op nul werden gesteld.

Met andere woorden: iedereen is gewaarschuwd.

HEERLIJKE OPENINGSPARTIJEN

Hoewel in voorbeschouwingen als deze vooral gekeken wordt naar het grotere plaatje, is het minstens zo leuk om een blik te werpen op de vroege rondes en her en der cirkels te zetten om pareltjes in het speelschema. Wat te denken van de volgende affiches in de eerste ronde:

Nick Kyrgios (23) vs Thanasi Kokkinakis

Pablo Carreno Busta (12) vs Dominic Thiem

Alexander Bublik vs Hugo Gaston

David Goffin vs Lorenzo Musetti (26)

Cameron Norrie (7) vs Benoit Paire

Diego Schwartzman (14) vs Jack Sock

WAAR KIJK JE?

