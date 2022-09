Alcaraz en Ruud vormen aanstaande maandag de toptwee van de wereld. Het is de volgorde die in de eindstrijd bepaald zal worden. Opvallend is dat de finalisten in het vrouwentoernooi – Iga Swiatek en Ons Jabeur – ook de nummers één en twee van de wereld zijn na de US Open.

Met andere woorden: de beste spelers van het moment pieken bij de laatste major van het jaar. De nieuwe generatie heeft zich eindelijk gemeld. Toch? Of is het slechts de papieren werkelijkheid?

Rekenen met Ruud

Vooropgesteld dient te worden dat je niet kan winnen van een rekenmodel. Variaties op de kreet “hij verdient het niet” treffen geen doel in de wiskunde. Vooral een bestijging van de kroon door Ruud doet menig tennisfan steigeren.

De Noor heeft immers nog nooit een toernooi gewonnen boven ATP 250-niveau (vijfde en laagste klasse evenement in het mannentennis) en bij het bereiken van zijn 14 finales (9 titels) in het profcircuit heeft hij slechts één keer hoeven winnen van een top10-speler.

Punten zijn echter blind voor het kaliber tegenstander. Winnen van Novak Djokovic levert in de boekhouding evenveel op als winnen van de lokale clubkampioen.

Wat Ruud vakkundig doet in 2022 is week in week uit er staan in kwartfinales, halve finales of finales bij toernooien van formaat. Wat te denken van zijn finaleplaatsen op Roland Garros (nederlaag tegen Rafael Nadal) en het Masters 1000-toernooi van Miami (nederlaag tegen Alcaraz).

Tel daar twee halve finales op Masters 1000-toernooien en drie kleine toernooizeges bij op (Buenos Aires, Genève en Gstaad) en de nummer één-positie staat ineens scherp in het vizier.

Djokovic (non-)factor

Dat is één kant van het verhaal. De opmars van Ruud, Alcaraz, Nadal en – eerlijk gezegd – alle andere spelers die zaken doen in het circuit, gaat namelijk gepaard met de ondergang van Novak Djokovic. De beste speler van de afgelopen tien jaar kan – deels door zijn eigen weigerachtige houding jegens coronavaccinatie – zijn status niet laten gelden op de Tour en ATP-ranglijst.

De Serviër werd gedeporteerd uit Australië en kon daardoor zijn titel in Melbourne niet verdedigen. Hij kon vier Masters 1000-toernooien en de US Open in Noord-Amerika niet spelen, omdat ongevaccineerden er niet welkom zijn. Hij won Wimbledon, maar in Londen werden dit jaar geen punten verdeeld. De realiteit is dat er meerdere jaren zijn geweest waarin Djokovic bijna al die genoemde toernooien won en de daarmee gemoeid gaande tienduizend (!) punten bijschreef.

Alcaraz

De combinatie van Djokovic als parttimer op zoek naar een fulltime baan en het puntloze Wimbledon dit jaar, maakt dat de wereldranglijst gevoelsmatig niet correspondeert met de werkelijke krachtsverhouding in het mannentennis.

Dat gezegd hebbende… Alcaraz als nummer één van de wereld is gemakkelijker te verdedigen tegenover critici van de huidige gang van zaken. De kandidatuur voor eindbaas van de ATP Tour van de Spaanse tienersensatie berust op bepaalde tastbaarheden.

Met zijn spectaculaire speelwijze, buitenaardse benenwerk en brede glimlach betovert hij wereldwijd tennisfans en heeft hij bewezen de groten der aarde over de knie te kunnen leggen op belangrijke podia.

Nadat hij in maart op het hardcourt van Miami zijn eerste Masters 1000-titel greep, schreef hij in Madrid voor eigen publiek een volgend onwaarschijnlijk hoofdstuk. Carlitos werd de eerste speler die in hetzelfde graveltoernooi Nadal en Djokovic wist te kloppen.

In de finale in de Spaanse hoofdstad voegde hij daar nog een vernietigende overwinning op Alexander Zverev aan toe om zijn tweede Masters 1000-eindzege veilig te stellen. Daarnaast claimde hij dit jaar de hoofdprijs bij de ATP 500-toernooien van Rio de Janeiro en Barcelona.

Favoriet?

De mannenfinale van de US Open 2022 levert dus een gloednieuwe nummer één van de wereld op. Op basis van zijn huidige ranking (ATP-4) en positieve balans in onderlinge ontmoetingen met nummer zeven van de wereld Ruud (2-0), is Alcaraz als favoriet aan te merken.

De jongeling heeft echter drie achtereenvolgende marathonwedstrijden in de benen:

3 uur en 54 minuten tegen Marin Cilic in de vierde ronde

5 uur en 15 minuten tegen Jannik Sinner in de kwartfinale

4 uur en 19 minuten tegen Frances Tiafoe in de halve finale

Tegelijkertijd lijkt de longinhoud, spierkracht en snelheid van Alcaraz geen grenzen te kennen. De negentienjarige wandelende energiebron treft in de persoon van Ruud weliswaar geen baltovenaar, maar de 23-jarige man uit Oslo kan met recht een geoliede machine genoemd worden.

Onderschatting ligt voor de hand, maar kan je de kop kosten tegen de voortdurend verbeterende Ruud, die het etiket van ééntonige gravelspecialist dit jaar resoluut heeft verwijderd.

