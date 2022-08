De indrukwekkende campagnes van Van de Zandschulp en Van Rijthoven op Wimbledon deden hopen dat het trio Nederlandse mannen aan de top spoedig in gezamenlijkheid de ATP Tour onveilig zou maken. Het is – vooralsnog – anders gelopen. Griekspoor werd al snel geveld door corona en Van Rijthoven kreeg te maken met een rugblessure.

Persoonlijke primeurs

Van de Zandschulp ging alleen op pad door Noord-Amerika, waar hij vorig jaar zijn grote doorbraak kende door als qualifier de kwartfinale te halen op de US Open. Een jaar later staat hij bijna honderd plekken hoger op de ATP-ranglijst, in de top25.

Het seizoen 2022 kan als wisselvallig bestempeld worden. Daar zal de man in kwestie overigens direct mee instemmen. Feit is echter dat Van de Zandschulp een reeks persoonlijke primeurs heeft beleefd dit jaar. Zo haalde hij zijn eerste ATP-finale in München, eerste halve finale op een ATP 500-toernooi in Queen’s en boekte hij zijn eerste overwinningen op Masters 1000-niveau.

Bij de drie voorgaande majors dit jaar haalde Van de Zandschulp twee keer de derde ronde en één keer de laatste 16. Daniil Medvedev en twee keer Rafael Nadal waren hem de baas. Kan gebeuren!

Vertrouwen

Tijdens de hardcourt swing deze zomer waren er geen grote successen op de toernooien van Washington DC, Montréal en Cincinnati. Wel waren er indrukwekkende momenten, zoals knappe zeges op kwaliteitstegenstanders als Maxime Cressy en Miomir Kecmanovic. De nederlagen kwamen tegen Frances Tiafoe, Cameron Norrie en – wederom – Medvedev. Keer op keer was de gedachte achteraf: daar zat meer in.

Het niveau was dus zeker niet altijd naar behoren. De tegenstand wel. Na de nederlaag tegen Medvedev in Cincinnati speelde Van de Zandschulp met de gedachte om op adem te komen in Nederland en terug te keren voor de US Open. In plaats daarvan reisde hij toch maar af naar Winston-Salem, waar hij dan eindelijk weer eens wist door te dringen tot de eindfase van een ATP-toernooi (halve finale) en broodnodig vertrouwen heeft kunnen tanken.

Geen puntendruk

De resultaten zijn verspreid over het hele seizoen en op alle ondergronden behaald door Van de Zandschulp. De 26-jarige speler heeft voldoende punten vergaard om een eventuele desastreuze campagne op de US Open op te vangen. Mocht hij in de eerste ronde verliezen en zijn 360 gewonnen punten van vorig jaar niet verdedigen, zal de daling op de wereldranglijst minimaal zijn. Die druk hoeft de man uit Veenendaal niet op zijn schouders te voelen wanneer hij aantreedt op het Billie Jean King National Tennis Center.

Van de Zandschulp is als 21e gerangschikt en terechtgekomen in het kwart van het schema met grote namen Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud en Matteo Berrettini. In de eerste ronde wacht een qualifier, waarna een duel met voormalig US Open-kampioen Stan Wawrinka dreigt. Taylor Fritz is de eerste geplaatste speler die hij kan tegenkomen (derde ronde).

Corona

Griekspoor zette zijn eerste stappen op hardcourt deze zomer pas in de week voor de US Open. De nummer twee van Nederland moest door moeizaam coronaherstel de pijnlijke beslissing nemen om de Masters 1000-toernooien van Montréal en Cincinnati te laten schieten. In beide gevallen had hij direct het hoofdtoernooi gehaald.

Lucky Loser. Na winst op Taro Daniel werd hij gestuit door Van de Zandschulp in hun eerste In Winston-Salem maakte Griekspoor zijn rentree in het kwalificatietoernooi. Uiteindelijk haalde de nummer 46 van de wereld het hoofdschema als. Na winst op Taro Daniel werd hij gestuit door Van de Zandschulp in hun eerste onderonsje op het hoogste niveau.

Rematch Alcaraz?

Vorig jaar vocht Griekspoor zich via een vijfsetter tegen Jan-Lennard Struff naar de tweede ronde in New York. Novak Djokovic bleek daarin een maatje te groot. Ook dit jaar kan de Haarlemmer een grote jongen ontmoeten in de tweede ronde, in de persoon van Carlos Alcaraz.

De jonge Spanjaard is als derde geplaatst en was eerder deze zomer in de tweede ronde op Wimbledon ook al de opponent van Griekspoor. Om revanche te kunnen nemen op de tienersensatie zal Griekspoor eerst een weg moeten zien te vinden langs de Argentijn Federico Coria (ATP-78).

Rentree Van Rijthoven

Voor Van Rijthoven geldt dat hij meer dan vijf weken geen wedstrijd heeft gespeeld wanneer hij dit jaar zijn allereerste stappen zet in New York. Een rugblessure – de zoveelste kwetsuur in zijn loopbaan – gooide roet in het eten bij het Challengertoernooi van Indianapolis eind juli. Door de nodige afwezigen op de US Open , onder wie Alexander Zverev en Djokovic , wist de Roosendaler zich echter verzekerd van een plaats in het hoofdschema in Flushing Meadows.

De tegenstander in de eerste ronde is een qualifier. Mits Van Rijthoven die horde weet te nemen is het waarschijnlijk vijfde reekshoofd Ruud die wacht in de tweede ronde. Van Rijthoven en Van de Zandschulp zouden elkaar in theorie kunnen treffen bij de laatste 16.

Brouwer

Van de Zandschulp, Griekspoor en Van Rijthoven krijgen zelfs gezelschap van een vierde Nederlander. Gijs Brouwer maakte het kwartet vol door zich via de kwalificaties naar het hoofdschema te spelen. De 26-jarige won drie keer op rij en maakt zijn debuut op een Grand Slam.

Brouwer speelt in de eerste ronde tegen Adrian Mannarino en dat is zeker niet de minste. De Fransman zette vlak voor de start van de laatste major van 2022 Van de Zandschulp nog de voet dwars in de halve finale van het ATP-toernooi in Winston-Salem, dat als voorbereiding diende op de US Open. Wel heeft Mannarino dus volop partijen in de benen…

Rus vs Rogers

Rus kiest er in deze fase van haar loopbaan voor om voornamelijk kleinere toernooien te spelen, waarin zij over het algemeen verreweg de hoogst genoteerde speelster is. Die invulling van haar programma, waardoor ze speelsters van haar eigen niveau zo veel mogelijk ontwijkt, houdt Rus voorlopig in de top100.

Zodoende kan ze altijd de Grand Slam-toernooien spelen, wat financieel van groot belang is. Verliezen in de eerste ronde op de US Open levert dit jaar 80.000 dollar op. In verhouding: het laatste toernooi dat Rus wist te winnen – op Gran Canaria in de eerste week van augustus – leverde zo’n 7000 dollar op.

Van het genoemde bedrag is Rus dus verzekerd indien Shelby Rogers in de eerste ronde te sterk blijkt te zijn. De Amerikaanse hardhitter is de nummer 31 geplaatst en haalde in 2020 de kwartfinale. Van een gemakkelijke loting kan dus niet gesproken worden voor Rus, maar het ook veel zwaarder uit kunnen pakken. Eén keer eerder stonden Rus en Rogers oog in oog. Op Mallorca in 2019 was Rogers destijds nipt de betere in drie sets.

