Met zekerheid kan gesproken worden van een droomfinale op de US Open. De onbetwiste nummer één van de wereld tegen de alom geliefde en creatieve jager, die het gemunt heeft op haar troon.

topseed de uitdaging van het spelen tegen allerlei gretige tegenstanders – met de Na Roland Garros leek Swiatek even het spoor bijster. Haar ongeslagen reeks van 37 winstpartijen werd in korte tijd gevolgd door vier nederlagen. Eenmaal aangekomen in New York ging dede uitdaging van het spelen tegen allerlei gretige tegenstanders – met de gehekelde lichte tennisballen – vol aan.

Ad

In de halve finale kwam ze terug van een 4-2 achterstand in de beslissende set tegen Aryna Sabalenka om voor het eerst de finale te halen op Flushing Meadows. Jabeur maakte daarvoor al gehakt van de Française Caroline Garcia.

US Open US Open | Koolhof samen met partner Skupski in dubbelfinale onderuit tegen Ram/Salisbury 2 UUR GELEDEN

Wimbledon

Voor de wereldranglijst gaat de finalepartij geen verschil maken. Ongeacht de uitslag blijft Swiatek de nummer één van de wereld en klimt Jabeur terug naar haar hoogste notering van nummer twee. De Tunesische kan haar eerste Grand Slam-trofee in de wacht slepen, wat eerder dit jaar op Wimbledon mislukte tegen Elena Rybakina.

De winnares in de eindstrijd zal een voorsprong nemen in de onderlinge ontmoetingen (momenteel 2-2), waarbij het enige eerdere treffen dit jaar met 6-2 6-2 werd gewonnen door Swiatek in de finale van het grote graveltoernooi van Rome.

Verschillen

De verschillen zijn talrijker dan de overeenkomsten bij deze twee wereldtoppers. Het contrast in afkomst, achtergrond en stijl is evident en breed uitgemeten. Vanuit statistisch oogpunt zijn de prestaties van de speelsters in finalewedstrijden interessant. Daarin is Swiatek ongenaakbaar en Jabeur enigszins kwetsbaar gebleken.

Haar laatste negen finales wist de genadeloze speelster uit Warschau zonder setverlies te winnen (6/6 dit jaar). Games sprokkelen blijkt zelfs al een hele opgave voor de concurrentie. De Arabische pionier won op haar beurt bij de toernooien van Madrid (gravel) en Berlijn (gras) dit jaar titels twee en drie uit haar carrière, maar daar stonden drie finalekaters in Charleston, Rome en Wimbledon tegenover.

Overeenkomsten

Swiatek (Parijs en New York) en Jabeur (Londen en New York) zijn de enige speelsters die dit seizoen twee Grand Slam-finales hebben gehaald. Overigens heeft Jabeur haar torenhoge positie op de wereldranglijst kunnen bereiken zónder punten te krijgen voor haar finaleplaats op Wimbledon. Daarnaast deed Jabeur niet mee aan de Australian Open en strandde ze in Parijs schokkend genoeg in de eerste ronde. Eén en ander maakt dat de 28-jarige speelster volgend seizoen een lading punten te winnen heeft en een gooi kan doen naar de nummer één-positie.

Verder hebben de speelsters gemeen dat ze speciale (vrouwelijke) sportpsychologen in de arm hebben genomen. Swiatek leunt al geruime tijd op landgenote Daria Abramowicz, terwijl Jabeur de invloed van mentale steunpilaar Melanie Maillard prijst.

Jabeur kan dit toernooi ook rekenen op voormalig nummer één en US Open-winnares Arantxa Sanchez Vicario in haar spelersbox. De Spaanse vriend van de familie heeft geen officiële functie, maar geeft wel rake adviezen.

Wat zeggen ze zelf?

Vervuld met twijfel arriveerde Swiatek in New York, na een ongelukkig verlopen reeks toernooien op hardcourt en onvrede over het type tennisbal dat wordt gebruikt bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. De 21-jarige speelster is trots op het overwinnen van de deze obstakels.

“Ik ben er blij mee dat ik erin ben geslaagd om zonder me honderd procent op mijn gemak te voelen, steeds beter en beter ben geworden en een solide toernooi heb kunnen spelen. Om te winnen wanneer ik me niet ideaal voel, is nóg beter. De voldoening is dan des te groter”, liet de beste speelster van de wereld weten na haar gewonnen halve finale in Arthur Ashe Stadium

Met de ervaring van de Wimbledon-finale op zak hoopt Jabeur beter voor de dag te komen in haar volgende titelstrijd. “Op Wimbledon zat ik in een droomwereld en kon ik nauwelijks geloven wat er gaande was. Nu voelt het anders. Ik begin te wennen aan zulke situaties, waarbij men niet verrast is dat ik na Wimbledon meteen weer een finale op een Grand Slam-toernooi haal.”

Bij veel spelers leidt het duidelijk uitspreken van ambitie tot onnodige extra druk, maar voor Jabeur werkt het anders. “Hardop zeggen wat ik wil bereiken is onderdeel van het waarmaken ervan. Ik heb altijd gezegd dat ik de topvijf van de wereld wilde bereiken, een Grand Slam-toernooi wil winnen en mee wil doen aan het eindejaarstoernooi voor de beste spelers van het jaar. Ik kan al aardig wat afvinken. Ook als ik het niet red in de finale, weet ik dat het een andere keer wel zal lukken.”

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Koolhof samen met partner Skupski in dubbelfinale onderuit tegen Ram/Salisbury 2 UUR GELEDEN