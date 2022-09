Ruud verloor de finale in New York uiteindelijk met 6-4, 2-6, 7-6 en 6-3 van Carlos Alcaraz. Na afloop heeft de Noor niets meer dan lof over voor zijn Spaanse tegenstander. “Het is een zeldzaam talent en op dit moment de beste tennisser van de wereld.”

“Het is indrukwekkend wat hij al heeft gepresteerd op deze leeftijd”, gaat Ruud verder. “Soms is het moeilijk te geloven dat hij nog steeds een tiener is. Laten we afwachten hoe zijn carrière precies ontwikkeld, maar het gaat in ieder geval de goede kant op.”

Ad

US Open | Bekijk samenvatting finale Alcaraz - Ruud met eerste Grand Slam voor wonderkind

US Open US Open | Alcaraz bovenaan, Djokovic & Zverev vallen terug in top-10 EEN UUR GELEDEN

Trots op mezelf

De 23-jarige Ruud is ook tevreden met zijn eigen spel. “Alle lof voor Alcaraz, maar ik ben tegelijkertijd ook heel trots op deze wedstrijd en op de afgelopen twee weken. Ik heb alles gegeven en mijn beste tennis ooit gespeeld op hardcourt.”

Door zijn prestaties in New York is Ruud opgeklommen naar de tweede plaats op de wereldranglijst, één plekje achter Alcaraz. “Hij verdient die plek, ik ben blij dat we in een finale om de koppositie hebben gespeeld. Het is verdiend dat we na onze prestaties de nummer een en twee zijn.”

“Ik ben heel trots op die tweede plek. Je kunt het ook uitleggen als iets goeds, want nu kan ik nog steeds jagen op de bovenste tree van het podium, maar ik weet zeker dat het geen gemakkelijke opgave gaat worden.”

US Open | Wow! Ruud dwingt Alcaraz op de knieën na spectaculaire rally

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Nadal feliciteert Alcaraz met eerste Grand Slam-titel - “Eerste van vele” 3 UUR GELEDEN