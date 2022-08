Sandgren is er van overtuigd dat de organisatoren de voormalig nummer één van de wereld hadden kunnen helpen. "Je kunt mij niet wijsmaken dat hun stem niet telt en dat zij geen invloed hebben. Zo'n groot en krachtig evenement had een uitzondering kunnen aanvragen voor iemand van het kaliber Djokovic."

"De US Open heeft niet voor Novak gevochten. Het is triest en brutaal. Tennis is een individuele sport, dus het wordt bevolkt door egoïstische mensen. Iedereen denkt alleen aan hun eigen interesses en vecht nauwelijks voor iets wat hen niet rechtstreeks kan raken.Daarom wilde niemand het probleem oplossen", aldus de voormalige top 50-speler.

Ad

"De USTA heeft niets gedaan om Novak te helpen, er is geen reden om het te ontkennen, want we weten allemaal dat het zo is", aldus Sandgren, nu de nummer 456 van de wereldranglijst.

US Open US Open | Speelschema dag 2 - Griekspoor hoopt tweede ronde te bereiken, Raducanu terug in New York 39 MINUTEN GELEDEN

Djokovic mist voor het eerst sinds 2017 het toernooi in New York. De Serviër won driemaal de US Open (2011, 2015 en 2018). Vorig jaar verloor de 20-voudig Grand Slam-winnaar de finale van Daniil Medvedev, die daarmee Djokovic het Calendar Slam ontnam.

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Liveblog - Van de Zandschulp en Van Rijthoven troeven oranje, Medvedev trapt dag 1 af 2 UUR GELEDEN