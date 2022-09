Schröder (22) en Vink (19) maakten hun status van topseed meer dan waar door in de finale slechts drie games af te staan. Het was in feite geen moment spannend. Dit was misschien ook zichtbaar aan de ontlading. Die was er namelijk niet echt, omdat het slechts een kwestie van aftellen bleek.

De Nederlanders vormen een zeer succesvol duo en wonnen na de US Open van 2021 en Roland Garros plus Wimbledon eerder dit jaar hun vierde gezamenlijke Grand Slam, waarvan dus de derde op rij. Tussendoor werd ook olympisch goud gepakt.

Om het helemaal compleet te maken, treffen Schröder en Vink elkaar zondag ook tijdens de finale van het enkelspel.

