Williams geeft aan dat het een heel zwaar besluit was om te stoppen. “De tranen stroomden over mijn wangen toen ik mijn afscheidsbericht schreef.” Ze verwacht dat diezelfde gevoelens op gaan komen tijdens de US Open.

“Het wordt zeker heel emotioneel, hoe kan ik dan niet gaan huilen? Ik hoop dat ik een paar rondes doorkom, dan voelt het misschien al iets beter. Maar ik denk dat het hoe dan ook zwaar wordt, want elk moment dat ik van de baan stap, kan het letterlijk de laatste keer zijn."

Anders wakker worden

De veertigjarige Williams kondigde haar afscheid op 9 augustus aan met een interview in Vogue. De Amerikaanse wilt zich concentreren op het uitbreiden van haar gezin en haar carrière na het tennis.

“Eigenlijk kijk ik er heel erg naar uit. Ik kan niet wachten om wakker te worden en niet meer na te hoeven denken over presteren op zo’n hoog niveau. Dat heb ik eigenlijk nooit gevoeld.”

Williams stopte wel al eens eerder een tijdje, maar nooit was het definitief. “Ik ben even gestopt toen ik moeder werd en ik heb een aantal blessures gehad, maar ik wist ergens in mijn hoofd altijd dat ik weer terug kon komen.”

Voor mijn geboorte al tennisser

“Ik ben er blij mee, maar het is ook iets wat ik nog nooit heb ervaren in mijn leven. Ik doe dit al sinds ik besta. Zelfs voordat ik geboren was, werd van me verwacht dat ik ging tennissen”, refereert Williams naar haar vader, moeder en zus die allemaal actief zijn in de tenniswereld.

“Het is moeilijk, maar ik ben dankbaar voor alle steun. Ik had nooit durven dromen wat ik de afgelopen jaren allemaal heb meegemaakt. Ik ben dankbaar voor elk moment dat iedereen er voor me is geweest”, besluit Williams.

