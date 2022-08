Van de Zandschulp

Van de Zandschulp kende de vorige US Open zijn doorbraak. Hij bereikte de kwartfinale en schakelde onderweg twee toptienspelers uit. Daniil Medvedev was in de kwartfinale een maatje te groot voor de Nederlander. Van de Zandschulp liet zien dat hij geen eendagsvlieg is met nette prestaties het hele jaar door.

De druk op Van de Zandschulp om goed te presteren op de US open ligt zo wat lager, maar hij zal er alles aan doen om ver te komen. Met Tomas Machac komt hij iemand tegen in de eerste ronde die hij zou moeten pakken. Hij komt later op de dag in actie.

Van Rijthoven

Van Rijthoven speelt juist de eerste wedstrijd van de dag op baan 6. Met Zhizhen Zhang kent de revelatie van het grasseizoen een eenvoudige tegenstander die hij zou moeten kunnen pakken. De Chinees staat op de 138e plek op de wereldranglijst.

Rus kwam slechts een keer in haar leven verder dan de eerste ronde op de US Open. Ze behaalde de tweede ronde in 2011. Om dat nu te bereiken moet ze Shelby Rogers verslaan die vorig jaar nog verantwoordelijk was voor de verrassende uitschakeling van nummer-een Ash Barty.

Speelschema dag 1

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven.

Arthur Ashe Stadium - Start 18:00 uur

D.Medvedev (1) - S. Kozlov

L. Jeanjean - C. Gauff (12)

D. Kovinic - S. Williams - Vanaf 01:00 uur

N. Kyrgios (23) - T. Kokkinakis

Louis Armstrong Stadium

F. Cerundolo (24) - A. Murray

S. Halep (7) - D. Snigur

M. Keys (20) - D. Yastremska

S. Tsitsipas (4) - D. Galan - Vanaf 01:00 uur

L. Fernandez (14) - O. Dodin

Grandstand

T. Maria - M. Sakkari (3)

H. Tan - B. Andreescu

A Ritschard - F. Auger-Aliassime

T. Fritz - B. Holt - Niet voor 00:00 uur

Court 17

K. Rakhimova - C. Garcia (17)

N. Jarry - M. Berrettini (13)

P. Carreno Busta (12) - D. Thiem

J. Cristian - A. Kontaveit (2) - Niet voor 00:00 uur

Court 5

J. Wolf - Bautista-Agut (16)

S. Wawrinka - C. Moutet

O. Jabeur (5) - M. Brengle

Arantxa Rus - S. Rogers (31)

Court 10

Y. Nishioka - A. Davidovic Fokina

B. Shelton - N. Borges

F. Contreras Gomez - B. Krejcikova (23)

V. Kuzmova - S. Sorribes Tormo

Court 13

A Li - M. Osorio Serrano

Y. Wu - N. Basilashvili (31)

K. Khachanov (27) - D. Kudla

S. Zhang - J. Teichmann

Court 4

S. Korda - F. Bagnis

B. Haddad Maia - A. Konjuh

A Molcan - T. Monteiro

N. Podoroska - A. Schmiedlova

Court 6

Z. Zhang - Tim van Rijthoven

C. Giorgi - A. Bondar

E. Ruse - D. Saville

B. Bonzi - U. Humbert - Niet voor 22:30 uur

Court 7

J. Millman - E. Nava

F. Krajinovic - A. de Minaur (18)

K. Muchova - A. Tomljanovic

S. Bejlek - L. Samsonova

Court 8

V. Koudermetova (18) - D. Vekic

T. Etcheverry - P. Andujar

T. Machac - Botic van de Zandschulp

Court 9

A Tabilo - K. Machjrzak

E. Mandlik - T. Zidansek

M. Frech - R. Marino

J. Draper - E. Ruusuvuori

Court 11

T. Paul (29) - B. Zapata Miralles

C. Vandeweghe - M. Zanevska

M. Trevisan - E. Rodina

L. Sonego - J. Thompson - Niet voor 22:30 uur

Court 12

A Riske-Armritraj (29) - E. Yu

K. Edmund - C. Ruud (5)

H. Dart - D. Kasatkina (10)

A. Bublik - H. Gaston

Court 14

R. Peterson - A. Kalinskaya

M. Fucsovic - M. Cressy (30)

C. Garin - J. Lehecka

E. Avanesyan - A. Krunic

Court 15

Q. Halys - A. Rinderknech

N. Parrisaz-Diaz - D. Galfi

D. Parry - X. Wang

A. Bedene - P. Cachin

