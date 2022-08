Ad

Emma Raducanu gaat beginnen aan een voor haar heel belangrijk toernooi. De Britse verraste vorig jaar door als qualifier het toernooi te winnen. Doordat haar resultaten het afgelopen seizoen tegenvielen, kan ze ver terugzakken op de wereldranglijst. Als ze in de eerste ronde onderuit gaat, zakt ze van de elfde plek naar een plek in de buurt van plaats tachtig.

Ook Rafa Nadal start zijn toernooi vandaag. De Spanjaard begon net als de andere Grand Slamtoernooien dit jaar met een blessure. Na zijn optreden op Wimbledon dit jaar, hij meldde zich in de halve finale af, kwam hij slechts een keer in actie. Twee weken geleden verloor hij van de Kroaat Borna Coric in Cincinnati. Nadals eerste rondewedstrijd begint 01:00 Nederlandse tijd

Wanneer moet Tallon Griekspoor spelen?

Tallon Griekspoor speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Argentijn Federico Coria. De wedstrijd is de tweede wedstrijd op baan 6. Voor hun wedstrijd staat een vrouwenwedstrijd gepland. Een gemiddelde wedstrijd in twee gewonnen sets duurt 90 minuten dus naar verwachting komt Griekspoor rond 19:00 uur in actie.

Griekspoor en Coria kwamen elkaar nog nooit tegen. De dertigjarige Argentijn staat op de 78e plek op de wereldranglijst. In 2020 behaalde hij zijn beste resultaat op de US Open. Toen bereikte hij de tweede ronde.

Speelschema en tijden dag 2

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven.

Arthur Ashe Stadium - Start 18:00 uur

S. Baez - C. Alcaraz (3)

A. van Uytvanck - V. Williams

R. Hijikata - R. Nadal (2) - Vanaf 01:00 uur

N. Osaka - D. Collins (19)

Louis Armstrong Stadium

I Swiatek (1) - J. Paolini

G. Minnen - S. Stephens

D. Altmaier - J. Sinner (11)

E. Raducanu (11) - A. Cornet - Vanaf 01:00 uur

D. Schwartzman (14) - J. Sock

Grandstand

V. Golubic - J. Pegula (8)

J. Isner - F. Delbonis

M. Cilic (15) - M. Marterer

A. Anisimova (24) - Y. Putintseva - Niet voor 23:00 uur

Court 17

G. Dimitrov (17) - S. Johnson

E. Andreeva - P. Kvitova

P. Badosa - L. Tsurenko

M. Giron - F. Tiafoe - Niet voor 00:00 uur

Court 5

G. Muguruza (9) - C. Tauson

L Djere - A. Rublev (9)

H. Hurkacz (8) - O. Otte

A. Krueger - V. Azarenka (26)

Court 10

C. Harrison - A. Sabalenka (6)

J. Vesely - D. Evans (20)

L. Davis - L. Bronzetti

D. Shapovalov (19) - M. Huesler

Court 13

L. Siegemund - S. Cirstea

C. Lieu - A. Potapova

P. Martinez - C. Eubanks

F. Fognini - A Karatsev

Court 4

Q. Zheng - J. Ostapenko

P. Gojowczyk - H. Rune (28)

N. Gombos - A. Ramos-Vinolas

M. Sherif - M. Kostyuk

Court 6

K. Pliskova (22) - M. Linette

T. Griekspoor - F. Coria

J. Brooskby - D. Lajovic

K. Juvan - C. Bucsa

Court 7

J. Sousa - M. McDonald

A Petkovic - B. Bencic (13)

S. Querrey - I. Ivashka

P. Stearns - Alexandrova (28)

Court 8

L. Fruhvirtova - X. Wang

J. Duckworth - C. O’Connell

Y. Yuan - J. Forlis

A Popyrin - C. Tseng

Court 11

C. Norrie (7) - B. Paire

B. Pera - A. Kalinina

B. Coric - E. Couacaud

T. Townsend - K. Siniakova

Court 12

B. Nakashima - P. Kotov

E. Rybakina (25) - C. Burel

D. Goffin - L. Musetti (26)

S. Kenin - J. Niemeier

Court 14

K. Kanepi - T. Martincova

F. Verdasco - S. Kwon

E. Mertens (32) - I. Begu

J. Munar - R. Carballes Baena

Court 15

T. Daniel - R. Gasquet

E. Cocciaretto - A. Sasnovich

V. Gracheva - P. Martic

J. Kubler - M. Ymer

Waar kijk je?

