Met de uitschakeling van Gijs Brouwer zijn er helaas geen Nederlanders meer actief in het enkelspel. Brouwer was na verliespartijen voor Van de Zandschulp, Van Rijthoven, Griekspoor en Rus als laatste overgebleven, maar na vier oranje getinte dagen is Nederland afgeschminkt.

Het voelt alsof dit vrij vroeg in het toernooi het geval is, maar laat dat vooral een teken zijn dat er op de overige Grand Slams prima is gepresteerd. Zonder Nederlanders wordt het tijd om op de kanonnen te focussen en in de derde ronde zijn er nog genoeg over, terwijl er interessante partijen aanstaande zijn!

Zegt Serena vrijdag vaarwel?

Wat te denken van Andy Murray versus Matteo Berrettini, Serena Williams die probeert om de vierde ronde te bereiken, Coco Gauff voor eigen publiek tegen Madison Keys en natuurlijk de altijd onvoorspelbare Nick Kyrgios plus titelverdediger Daniil Medvedev. De allerlaatste Sister Act is trouwens al geweest.

De kans bestaat dat dag vijf in New York emotioneel en historisch wordt, maar hoe laat moet je bijvoorbeeld klaar zitten voor Serena? De US Open kijk je uiteraard op Europort. Wil je een specifieke baan streamen of geheel reclamevrij kijken, selecteer dan een partij naar keuze op discovery+

Speelschema en tijden dag 5 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Murray - Berrettini (13)

Keys (20) - Gauff (12)

Tomljanovic - Serena Williams – niet voor 01:00 uur

Medvedev - Wu

Louis Armstrong Stadium

Jabeur (5) - Rogers (30)

Paul (39) - Ruud (5)

Riske-Amritjaj (29) - Wang

Andreescu - Garcia (7) - niet voor 01:00 uur

Kyrgios (23) - Wolf

Grandstand

Ram/Salisbury (1) - Karatsev/Saville

Kudermetova (18) - Galfi

Khachanov (27) - Draper

Carreno Busta (12) - De Minaur (18) - niet voor 23:00 uur

Court 17

Galan - Davidovich Fokina

Cachin - Moutet

Samsonova - Krunic

Court 5

Halys/Mannarino - Bublik/Rune

Marino - Zhang

Fernandez/Sock - Zimmermann/Puetz

Chirico/Klahn - Zhang/Pavic (2)

Court 10 - vanaf 18:00 uur

Glasspool/Heliovaara (11) - Klaasen/Melo

Stosur/Ebden - Klepac/Gonzalez

Haase/Oswald - Krawietz/Mies (12)

Court 13 - vanaf 20:00 uur

Murray/Soares (10) - Nys/Zielinski

Sanders/Peers (4) - Harrison/Galloway

TBD - Bogdan/Santamaria

Court 6 - vanaf 19:30 uur

Bondar/Minnen - Kichenok/Ostapenko (4)

Baptiste/Osuigwe - Dabrowski/Olmos (5)

Schuurs/Middelkoop (8) - Hradecka/Kubot

Court 7 - vanaf 19:30 uur

Nedovyesov/Qureshi - Arevalo/Rojer (3)

Bolsova/Eikeri - Danilina/Haddad Maia (8)

Monroe/Smith - Bolelli/Fognini (15)

Court 11 - vanaf 18:00 uur

Christian/Marozava - Aoyama/Chan (15)

Krawczyk/Skupski (1) - Parks/Eubanks

Melichar-Martinez/Perez (10) - Brantmeier/Ngounoue

Court 12

Behar/Escobar - Dodig/Krajicek (7)

Rosolska/Routliffe (16) - McNally/Townsend

Xu/Yang (7) - Peterson/Potapova

McNally/Blumberg - Azarenak/Kokkinakis

