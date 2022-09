Alcaraz en Nadal

Nadal kende de slechtst denkbare start van zijn tweederondepartij met Fabio Fognini en het leek zo’n anderhalve set, maar de Spanjaard was op tijd weer bij de les. De race voor nummer 23 is nog altijd ‘on’, zoals dat heet. Zelfs het zichzelf een bloedneus slaan kon Nadal niet stoppen. Hij neemt het op dag 6 op tegen Richard Gasquet.

US Open US Open | Jabeur verlegt opnieuw grenzen met zwaarbevochten plek in de vierde ronde EEN UUR GELEDEN

Eerst is het de beurt aan wonderkind Carlos Alcaraz, die zichzelf het hele jaar oppepte om zijn eerste Grand Slam te winnen. De tijd begint te dringen. Het wordt de US Open of niks. Alcaraz staat in de derde ronde tegenover Jenson Brooksby. Alcaraz speelt de tweede partij van de dag in het Arthur Ashe Stadium, Nadal verzorgt om 01:00 uur Nederlandse tijd de avondsessie.

Swiatek

Tegelijkertijd met Nadal begint ook Iga Swiatek. De Poolse speelt in het Louis Armstrong Stadium tegen Lauren Davis. Daarna is het op dezelfde baan de beurt aan Jannik Sinner. Dat wordt een latertje voor de Nederlandse liefhebber, maar Sinner lijkt het gezien zijn goede spel waard om voor op te blijven.

Speelschema en tijden dag 6 US Open

De eerste partijen op een baan starten om 17:00 uur Nederlandse tijd, tenzij anders aangegeven. Het tijdsverschil met New York bedraagt overigens zes uurtjes.

Arthur Ashe Stadium - start 18:00 uur

Yuan - Pegula (8)

Brooksby - Alcaraz (3)

Gasquet - Nadal (2) - niet voor 01:00 uur

Cornet - Collins (19)

Louis Armstrong Stadium

Muguruza (9) - Kvitova (21)

Martic - Azarenka (26)

Schwartzman (14) - Tiafoe (22) - niet voor 20:00 uur

Swiatek (1) - Davis - niet voor 01:00 uur

Nakashima - Sinner (11)

Grand Stand

Norrie (7) - Rune (28)

Shapovalov - Rublev (9)

Pliskova - Bencic (13)

Burel - Sabalenka (6) - niet voor 23:00 uur

Court 17

Cilic (15) - Evans (20)

Niemeier - Zheng

Court 5

Ivashka - Musetti (26)

