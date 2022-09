US Open | Sublieme Ruud is Khachanov de baas en staat opnieuw in Grand Slam-finale

Het was niet meer dan terecht dat Ruud de finale bereikte, want hij was in alle opzichten beter dan de Rus. Des te groter was de verrassing dat Khachanov aan het einde van de derde set plots door de service van Ruud brak, om daarmee een vierde set af te dwingen.

In die vierde set liep Khachanov, zoals gedurende een groot deel van de partij, achter de feiten aan. Hij werd binnen de kortste keren gebroken, leverde nogmaals zijn service in en kon dat niet meer goedmaken. Dat dit niet lukte, had alles te maken met de kracht en sterkte van Ruud.

55 slagen

Ruud leverde tijdens de tweede set gedurende vijf games slechts één punt in, waarmee hij achteraf een fundering legde onder het verschil ten opzichte van Khachanov. Ook de manier waarop hij de eerste set in een tiebreak naar zich toetrok, mocht er zijn: hij rondde een rally van maar liefst 55 slagen succesvol af.

Zo waren er meer momenten waarop Ruud zijn beste slagen tevoorschijn toverde op de momenten waarop hem dit het beste uitkwam. Met versnellingen, passeerslagen en groundstrokes wist hij Khachanov tot het uiterste te dwingen en zelf het hoogste niveau van beiden te bereiken.

Alcaraz of Tiafoe

Ruud stond eerder dit jaar ook op Roland Garros al in de finale van een Grand Slam. Toen verloor hij vrij kansloos van gravelkoning Rafael Nadal. Dit keer komt Ruud uit tegen Carlos Alcaraz of Frances Tiafoe. Als Alcaraz zijn tegenstander wordt, volgt een direct duel om eerste Grand Slam-winst en de status van nummer één van de wereld.

Stuit Ruud – die in de tweede ronde nog afrekende met Tim van Rijthoven – zondag op Tiafoe? Dan begint hij aan die partij in de wetenschap dat hij na de US Open sowiseso de nieuwe nummer één is.

