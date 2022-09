Swiatek was Flushing Meadows nog zonder kleerscheuren doorgekomen, en in Jule Niemeier trof de Poolse op papier geen hoogstaande speelster. De Duitse staat op dit moment op plek 108 van de wereldranglijst.

Maar dat Niemeier kan tennissen, bewees ze van de zomer op WImbledon, toen ze in de kwartfinale pas strandde na een slepende driesetter tegen landgenote Tatjana Maria.

En dat de als enige overgebleven Duitser in New Yokr niet zonder slag of stoot de baan ging verlaten was meteen al duidelijk. Niemeier schoot als een komeet uit de startblokken en won de eerste set met 6-2.

Breaks

Daarna kon Swiatek de wedstrijd keren, zei het niet op eigen service. Ze werd in de tweede set zelf drie keer gebroken, maar ze wist haar Duitse opponente één keer meer te breken, en sleepte zodoende de set binnen met 6-4.

Daarna was het verzet bij Niemeier gebroken, want met een ouderwetse bagel - de negentiende voor Swiatek dit jaar - blies ze haar tegenstandster omver en boekt ze een plek in de vierde ronde, waarin ze het gaat opnemen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

