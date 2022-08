Griekspoor krijgt tegen de huidige nummer 78 van de wereld voldoende kansen, maar wordt in de eerste set op 6-5 gebroken en keek toen direct tegen een vervelende 1-0 achterstand in sets aan.

In de tweede set breakt Griekspoor de Argentijn dan toch voor het eerst, maar de nummer 46 van de wereldranglijst kan die voorsprong niet doortrekken en verliest de set uiteindelijk met 6-4.

Argentijn trekt aan langste eind

Coria drukt in de laatste set door en komt direct op 2-0, maar de Nederlander geeft niet op en breakt terug. Later in de set is het dan toch de Argentijn die aan het langste eind trekt, hij pakt de set met 6-3 en stoot door naar de tweede ronde in New York.

In die tweede ronde wacht voor Coria de Spanjaard Carlos Alcaraz die zijn tegenstander Sebastián Báez eerder vandaag zag opgeven met een blessure.

