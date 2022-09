Eurosport-analisten John McEnroe en Mats Wilander denken dat de US Open-titel die Iga Swiatek zaterdag won niet de laatste is.

"Ik denk eerlijk gezegd dat tien een goed aantal zou zijn, omdat ik denk dat ze een spel speelt dat anders is dan de andere vrouwen", vertelde Wilander aan Eurosport.

Ad

"Ze speelt sneller, ze beweegt sneller en ze heeft laten zien dat wanneer ze niet goed speelt in dit toernooi, ze langzamer kan spelen en de bal in het spel kan houden door extreem goed te verdedigen."

US Open US Open | Ruud vol lof over Alcaraz na verliespartij in finale - “Hij is een zeldzaam talent” EEN UUR GELEDEN

"Als ze op haar best speelt, zie ik geen vrouw die haar kan verslaan, en als ze op haar slechtst speelt, moet je alsnog een geweldige wedstrijd spelen om haar te verslaan. Oké, misschien niet op gras, maar ik denk dat ze ook op gras zal leren spelen. Ik denk dat ze minimaal tien Grand Slam-titels gaat pakken."

US Open | Geslepen Swiatek wint haar derde Grand Slam ten koste van Jabeur

"Sky is the limit"

John McEnroe denkt ook dat er voor Swiatek nog veel meer titels in petto liggen.

"Ik denk absoluut dat sky de limiet is. Ik zag haar een paar jaar geleden Roland Garros winnen en toen was ze nog voornamelijk een gravelspecialist.

"Ze doet me erg aan Carlos Alcaraz denken. Ze beweegt beter vanuit de hoek dan bijna elke speler die ik in mijn leven heb gezien. Alcaraz is één van de beste lopers aller tijden. Swiatek is één van de beste atleten die ik ooit op een tennisbaan heb gezien.

"Het worden er zeker nog veel meer. Tien is nogal wat, maar zeker tussen de vijf en tien zou ik denken", aldus de Amerikaanse tennislegende.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Alcaraz bovenaan, Djokovic & Zverev vallen terug in top-10 EEN UUR GELEDEN