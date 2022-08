Van de Zandschulp bereikte vorig jaar uit het niets de laatste acht, waar hij werd gestuit door latere winnaar Daniil Medvedev. Maar niet voordat hij de Rus in het Arthur Ashe Stadium een set had afgepakt. Enkele dagen eerder kon de Nederlander nog ongestoord in een sportwinkel nieuwe schoenen kopen, waarbij hem de vraag werd gesteld wie hij was.

Dat was vroeger, de realiteit leert dat Van de Zandschulp min of meer in week twee wordt verwacht. De loting is niet slecht en als alles loopt zoals het ‘moet’, wordt de ontmoeting met Taylor Fritz in de derde ronde de eerste partij tegen een eveneens geplaatste speler.

“De omstandigheden zijn heel anders dan in 2021. Ik ben nu geplaatst en er wordt ook anders naar mij gekeken. Mensen verwachten inderdaad iets meer, de druk ligt meer bij mij. Vorig jaar kon ik vrijuit spelen en verwachtte niemand iets. Het is altijd lekker zo aan een toernooi te beginnen”, vergelijkt Van de Zandschulp toen en nu in gesprek met Eurosport.

Eerste ronde

Al te ver vooruit kijken wil de beste tennisser van Nederland nog niet, die in de eerste ronde aftrapt tegen Tomas Machac. “Elke ronde is lastig, voor elke ronde moet je knokken. Ik bekijk het daarom het liefst ronde per ronde, maar als mijn niveau goed zit, als ik er net zo bij zit als vorig jaar, verwacht ik dat het resultaat wel gaat komen.”

Het valt te hopen dat het niveau van Van de Zandschulp inderdaad in orde is, want de aanloop naar de laatste Grand Slam van 2022 verliep wat wisselvallig. Dankzij een halvefinaleplaats tijdens de Winston-Salem Open kon hij alsnog met een goed gevoel afreizen naar New York.

“Ik heb de laatste weken een paar keer gewonnen, maar ook een paar keer verloren. Ik verloor van Medvedev, Norrie en Tiafoe. Geen schande en dat kan een keer gebeuren, maar je speelt tennis om zoveel mogelijk te winnen. Daar voelen spelers zich goed bij. Ik ook. Daarom hebben we besloten om vorige week nog te spelen en daar heb ik in drie partijen een goed niveau gehaald.”

ATP-punten

In tegenstelling tot Wimbledon, waar Van de Zandschulp tot de vierde ronde reikte, staan er tijdens de US Open weer ATP-punten op het spel. Aan de ene kant moet de 26-jarige veel punten verdedigen op basis van zijn kwartfinaleplaats, aan de andere kant is het een extra motivatie.

“Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat het weer om punten gaat. Het is altijd leuker om voor punten te spelen. Wimbledon ging om de eer, en natuurlijk prijzengeld, dus ik denk dat iedereen daar alsnog wel zo goed mogelijk wilde presteren, het is een prestigieus toernooi, en dat is hier niet anders. Ook hier wil iedereen het zo goed mogelijk doen en spelen we wel om de punten.”

