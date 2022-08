Van de Zandschulp was in de eerste set de betere speler, maar toch kwam het aan op een tiebreak. Hierin kwam Griekspoor op een 4-2 voorsprong, maar vanaf dat moment zette Van de Zandschulp een tandje bij en wist hij vijf van de laatste zes punten binnen te slepen om de eerste set naar zich toe te trekken.

In de tweede set brak Van de Zandschulp zijn landgenoot al vroeg om daarna niet meer in de problemen te komen op zijn eigen service. In de achtste finale is Jaume Munar nu de tegenstander van Van de Zandschulp.

Matige resultaten

Van de Zandschulp zal tot nu toe erg tevreden zijn met zijn prestaties op het toernooi van Winston-Salem. De Nederlander was de afgelopen weken niet in topvorm en boekte een aantal slechte resultaten. Van de Zandschulp overwoog zelfs om niet in de Verenigde Staten te blijven, maar de aanloop naar de US Open in Nederland door te brengen.

Na de nederlaag tegen Daniil Medvedev in Cincinnati was de Nederlander nog erg negatief over zin eigen vorm: "Ik had niet de scherpte die ik normaal had en het blijft eigenlijk al vier weken sudderen. Hopelijk kan ik mijn vorm herpakken, maar het ziet er op dit moment niet goed uit."

De kleine vormcrisis legt extra druk op het aankomende grandslam, aangezien Van de Zandschulp vorig jaar tot de kwartfinale kwam in New York en dus een vrachtlading aan punten op de wereldranglijst te verdedigen heeft.

Coronavirus neemt Griekspoor te pakken

Ook voor Tallon Griekspoor verloopt de voorbereiding op de laatste grandslam van het jaar niet zoals hij gewild had. Griekspoor liep in juli corona op en had een maand nodig om te herstellen. Zelf gaf hij aan een week doodziek te zijn geweest.

Hierdoor moest Griekspoor zich afmelden voor het toernooi van Cincinnati, maar als lucky loser mocht hij toch meedoen in Winston-Salem. Dat kwam goed uit, want hierdoor kon de Nederlander in ieder geval wedstrijdritme opdoen voor de US Open begint. De Nederlaag tegen Van de Zandschulp in de tweede ronde zal hij zodoende voor lief nemen.

