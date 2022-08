De debutant in New York, Tim van Rijthoven, maakte eerder dit jaar op Wimbledon grote indruk door de vierde ronde te bereiken. Van Rijthoven moest daarin zijn meerdere erkennen in Novak Djokovic, die afwezig is op de US Open.

Als de 25-jarige Nederlander de eerste ronde tegen de qualifier weet te overleven dan komt hij waarschijnlijk Casper Ruud tegen. De Noor is als vijfde geplaatst voor de US Open en staat zevende op de wereldranglijst.

Voormalig topspeler

Botic van de Zandschulp bereikte deze maand zijn hoogste notering ooit op de ATP-ranglijst. De Nederlander is bezig aan een goed seizoen en wist vorig jaar de kwartfinale te bereiken op de US Open.

In de tweede ronde treft Van de Zandschulp mogelijk een voormalig toptennisser met Stan Wawrinka. De Pool, voormalig nummer drie van de wereld, won in 2016 de US Open, maar staat inmiddels op de 228e plaats op de ranglijst.

Pittige loting Rus

In het vrouwentoernooi kende Arantxa Rus minder fortuin bij de loting. De Nederlandse speelt tegen de huidige nummer 31 van de wereld, Shelby Rogers. De 29-jarige Amerikaanse stootte twee keer door tot de kwartfinale op een Grand Slam, in 2016 op Roland Garros en in 2020 op de US Open.

Rus gaat in de Verenigde Staten proberen om voor het eerst sinds 2011 weer eens door te stoten naar de tweede ronde. In 2011 versloeg ze de Russin Elena Vesnina in twee sets.

Laatste kunstje Williams

Serena Williams begint, na haar aangekondigde afscheid, in de eerste ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro. In de tweede ronde wacht een stuk lastigere tegenstander voor de veertigjarige Williams, de kans is groot dat ze gaat spelen tegen de nummer twee van de wereld, Anett Kontaveit.

De negentienjarige titelverdedigster Emma Raducanu speelt in de eerste ronde tegen de Franse Alizé Cronet. De titelverdediger bij de mannen, Daniil Medvedev treft de Amerikaan Stefan Kozlov. Topfavoriet Rafael Nadal speelt tegen Rinky Hijikata, die een wildcard ontving.

