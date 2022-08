Een bepalend moment deed zich voor diep in de tweede set, toen Van Rijthoven nog een voorsprong had van één set. Eventjes dacht de Nederlander een voorsprong van twee sets in het vooruitzicht te hebben toen zich breakpoints aandienden.

Die bleven echter onbenut, waarna Ruud direct toesloeg op de opslag van Van Rijthoven. Geen 2-0 dus, maar 1-1 in sets en een steeds beter spelende Ruud. De Noor liet vanaf set twee zijn beste tennis zien en met vast en strak spel dwong hij zijn tegenstander steeds vaker in het offensief.

Toeslaan lukt niet

Van Rijthoven deed wat hij kon om het initiatief terug te krijgen en zat er telkens dichtbij, maar kansen benutten en daadwerkelijk toeslaan, bleek een ander verhaal. Op de momenten die er écht toe deden, gingen de punten keer op keer naar Ruud. Over vier sets gemeten kon dat geen toeval meer zijn.

Zo kwam er na Botic van de Zandschulp ook voor Van Rijthoven in de tweede ronde een einde aan zijn toernooi in New York. Dit betekent dat Van Rijthoven op de drempel van de tophonderd blijft staan op de ATP-ranglijst, wat het twijfelachtig maakt of hij bijvoorbeeld van de partij is als in januari 2023 de Australian Open op het programma staat.

Wereldtop te goed

Voor nu is het voor Van Rijthoven een kwestie van wonden likken en aan de slag met verbeterpunten, in de hoop zijn ranking nog iets verder op te krikken om daadwerkelijk een vaste waarde te worden op de Grand Slams. Positief is dat hij aan de US Open in tegenstelling tot Wimbledon wel punten overhoudt.

Ruud ondertussen is nog altijd in de running om op Flushing Meadows de nieuwe nummer één van de wereld te worden, al moet er nog hele wat gebeuren voordat het daadwerkelijk zo ver is. Feit is tegelijkertijd dat met nederlagen tegen Novak Djokovic en Ruud de wereldtop nog een maatje te groot is voor Van Rijthoven.

