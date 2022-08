Zhang (ATP-137) en Van Rijthoven ontliepen elkaar weinig in de eerste set. Van Rijthoven had het betere van het spel, maar maakte ook veel fouten. De Chinees daarentegen bleef zeer zuiver spelen en kon op 3-4 een breakpoint benutten.

Van Rijthoven (ATP-117) kwam in de laatste game van de eerste set nog wel op 0-40, maar wist zijn drie breakpunten niet te benutten.

Blessure

Van Rijthoven was tijdens de wedstrijd geen schim van de tennisser die hij op Wimbledon was. Met aanvallend en creatief spel sloeg hij daar toppers als Reilly Opelka en Nikolaz Basilashvili naar huis. Een rugblessure gooide roet in het eten van zijn voorbereiding op de laatste major van het jaar. Zijn laatste wedstrijd speelde hij meer dan een maand geleden.

Dat gebrek aan wedstrijdritme werd ook duidelijk in de tweede set. Ook daar wisselde hij uitstekende aces af met dubbele fouten en winners met onnodige fouten. In de loop van de tweede set keek hij tegen een break achterstand aan, maar die werkte hij drie games later weer weg.

Op 6-5 kreeg van Rijthoven een setpunt en leek op dit moment de wedstrijd al te kunnen kantelen. Het werd echter een tiebreak die gewonnen werd door de Chinees.

Comeback

Zhang bleef in de derde set goed druk zetten op de Nederlander die steeds meer fouten leek te maken. In de eindfase van de set liet van Rijthoven zien opgeven niet in zijn woordenboek staat. Op 5-6 kreeg hij drie matchpoints tegen en in de tiebreak kwamen daar nog eens vier bij. Mede dankzij zijn bij vlagen sterke opslag en de zenuwen van zijn tegenstander kon hij ze allemaal wegwerken. Op zijn tweede setpunt sloeg van Rijthoven toe waardoor niet de Chinees, maar hij de belangrijke derde set pakte.

Het winnen van de derde set gaf Van Rijthoven vertrouwen. Zijn tegenstander daarentegen begon steeds slordiger te tennissen en gaf twee servicebeurten weg. Zonder een breakpoint tegen te krijgen, sloeg hij zijn vierde setpoint binnen.

In de laatste set kwam Van Rijthoven vroeg op een break voorsprong, maar zijn tegenstander gaf niet op. Van Rijthoven kreeg op 4-3 nog drie breakpoints tegen, maar hield zijn voorsprong toch vast. Na bijna vier uur tennissen sloeg Van Rijthoven zijn eerste wedstrijdpunt wel binnen.

De Nederlander komt in de tweede ronde uit tegen Casper Ruud, die als vijfde is geplaatst.

