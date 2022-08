Als Zhang één van zijn zeven matchpoints had benut, was hij de eerste Chinese man in de tweede ronde van een Grand Slam geweest in het open tijdperk, maar die eer kan hij nu nooit meer behalen.

Zhang was duidelijk de speler die het eerste deel van de partij dicteerde en hij was tegen Van Rijthoven zeer dichtbij een historische overwinning, maar misschien woog die last wel te zwaar toen hij keer op keer probeerde een matchpoint te benutten.

Ad

US Open | Van Rijthoven met ongelooflijke comeback naar tweede ronde, werkt zeven matchpoints weg

US Open US Open | Titelverdediger Medvedev heeft geen kind aan Kozlov en gaat overtuigend naar tweede ronde 2 MINUTEN GELEDEN

Wu Yibing

Tot zeven keer toe ging het mis. Van Rijthoven redde de meubelen, trok de tiebreak met 11-9 naar zich toe en startte met succes een lange inhaalrace. Terwijl qualifier Zhang de partij uit zijn handen voelde glippen, stond Wu Yibing verderop op Flushing Meadows wel de wedstrijd van zijn leven te tennissen.

Voormalig nummer één bij de junioren Yibing was met 6-3 6-4 6-0 te sterk voor Nikoloz Basilashvili (31) en zo werd niet Zhang, maar zijn 22-jarige landgenoot de eerste Chinees ooit in de tweede ronde van een Grand Slam in het open tijdperk. Het open tijdperk van het professionele tennis dateert van 1968.

Yibing is bijzonder genoeg dan weer niet de allereerste Chinees die zich winnaar van een partij op een Grand Slam mag noemen. Het lukte Mei Fu Chi in 1959 al eens om een wedstrijd te winnen op Wimbledon, al was dit nog in de tijd dat slechts amateurs mochten deelnemen.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Ruud in straight sets klaar voor ontmoeting met Van Rijthoven in tweede ronde 25 MINUTEN GELEDEN