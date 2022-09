John McEnroe is onder de indruk van de transformatie van Nick Kyrgios, zowel op als naast de baan. “Het is echt een verschil tussen dag en nacht. Ik en eigenlijk de hele tenniswereld smeken hem hier al jaren om. Kom in je beste vorm, focus op je kwaliteiten en het wordt iets ongelooflijks voor jezelf en iets ongelooflijks voor de tenniswereld.”

De 27-jarige Kyrgios stond niet bekend om zijn professionaliteit naast de baan, maar lijkt de knop omgezet te hebben. Hij maakt dit seizoen indruk met een finaleplaats op Wimbledon en een geweldige overwinning in de vierde ronde van de US Open tegen Daniil Medvedev.

Ad

US Open | Winnaar Kyrgios ontneemt Medvedev zijn status als nummer één van de wereld

US Open US Open | "Eerst trainen, daarna uren op TikTok" - Gauff deelt schema op vrije dag 38 MINUTEN GELEDEN

Faalangst

“Toen ik hem drie maanden geleden zag bij het begin van het gravelseizoen dacht ik: ‘Wacht eens even, wat is er met hem gebeurd?’ Dat was heel mooi om te zien. Ik denk dat hij eerder wel realiseerde hoe goed hij was, maar bang was om te falen.”

McEnroe denkt dat Kyrgios eindelijk zijn volledige potentieel kan tonen aan de tenniswereld. “Hij is vastberaden om nu ook echt Grand Slams te gaan winnen en het zou geweldig zijn als dat ooit gebeurt.”

Kwartfinale

Kyrgios neemt het na zijn winst op Medvedev in de kwartfinale op tegen de Rus Karen Khachanov. Hij won met 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3 van Pablo Carreño Busta. De partij staat dinsdagavond op de planning.

Hoogtepunten Carreno Busta - Khachanov - US Open

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Moutet claimt punt te maken terwijl bal duidelijk twee keer stuitert 3 UUR GELEDEN