US Open | Vink slaat na Roland Garros in New York weer toe in finale tegen Schröder

Vink is inmiddels de nummer één van de wereld en stond voor de derde keer op rij in een finale tegen Schröder (22), met wie hij zaterdag nog het dubbelspel won. Vink won op Roland Garros, Schröder trok Wimbledon naar zich toe en nu is het weer de beurt aan Vink.

Het is voor Vink zijn tweede Grand Slam-zege en daarmee wordt 2022 definitief het jaar van zijn doorbraak, met overwinningen op het allerhoogste niveau. Vorig jaar rond deze tijd ging de finale van de US Open nog verloren.

Alcott

Dylan Alcott was toen de grote man, maar de Australiër is inmiddels gestopt en Schröder en Vink vullen razendsnel de leegte op die Alcott achterliet. Beiden wonnen dit jaar twee Grand Slams.

Voor Vink staat de teller op twee en daarmee nadert hij Schröder, die op drie staat. De verwachting is dat beiden die erelijst de komende jaren verder uitbreiden.

