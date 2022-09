"We zullen de opkomst van Carlos Alcaraz in het internationale mannentennis voor altijd blijven herinneren", vertelde Wilander aan Eurosport.

"Alcaraz zou op een bepaald moment altijd wel de nummer 1-positie bereiken, maar om het hem hier te zien, op één van de grootste tennispodia in de wereld, is absoluut historisch."

"Hij is zo volwassen, zowel buiten de baan als erop. Die twee gaan hand in hand. Zijn houding is bijna onwerkelijk. Het is ongelooflijk. De meest constante speler wordt de nummer 1 van de wereld en Ruud wordt de nummer 2 van de wereld. Hij gaat de komende 10 jaar ook nergens heen," aldus Wilander."

"Bevoorrecht om dit mee te maken"

Clijsters voegde daaraan toe. "De spanning van deze wedstrijd, met alles wat op het spel stond, was ongelooflijk om te zien."

"De opluchting voor Alcaraz om dit te delen met zijn team. Het is prachtig en ik voel me bevoorrecht om het van dichtbij mee te maken. Dit is een ongelooflijk gevoel."

"Het laat gewoon zien hoe hij vanaf het begin zo toegewijd is aan deze sport, en om dit tennis te spelen aan het einde van een Grand Slam is absoluut geweldig."

"Ook Casper Ruud mag enorm trots op zichzelf zijn, want dit was een geweldig jaar voor hem", zo besluit de Belgische.

