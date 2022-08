Oud-tennisser Alex Corretja legt uit wat het verschil is. De mannen spelen met een extra duty bal van Wilson. Die ballen zijn gemaakt voor hardere ondergronden. “Die ballen zijn makkelijk onder controle te houden. Ze gaan naar de plek toe waar je ze naartoe slaat.”

De ballen waar de vrouwen mee spelen, de zogenaamde regular duties, zijn gemaakt om binnen of op gravel te spelen. Ze zijn anders geweven waardoor de bal sneller gaat zweven. “Ze zijn veel moeilijker te controleren. Ze springen als het ware van het racket af”, zegt Corretja.

Problemen met serveren

Dat probleem ondervond ook Swiatek. Tijdens het toernooi van Cincinnati merkte zij het met name tijdens het serveren. "Uiteindelijk kun je niet eens 170 kilometer per uur serveren, want die ballen gaan als een gek vliegen. Ik vind ze behoorlijk slecht”, zei ze tijdens het toernooi tegen de pers.

Persoonlijke voorkeur

Oud-tennister Kim Clijsters laat weten dat het idee speelde dat de schouder en ellebogen van vrouwen minder sterk waren dan die van mannen. “We zijn tegenwoordig sterker en fitter dus ik denk dat we het wel aan kunnen”

“Er zijn ook vrouwen die van deze ballen houden. Iemand als Madison Keys speelt liever met de regular duties. Het is dus echt een persoonlijke voorkeur”, laat Clijsters weten.

Verandering aanstaande?

John McEnroe, tijdens de US Open ook expert voor Eurosport, laat weten dat het niet aan de Amerikaanse tennisfederatie ligt dat de ballen voor mannen en vrouwen niet gelijk zijn. “De USTA wil met één bal spelen. Het is de WTA die dat de afgelopen decennia heeft bepaald.”

Hij verwacht dat er binnenkort een verandering gaat komen. “Iga heeft als nummer één van de wereld er iets over gezegd. Meestal veranderen er dingen zodra de ranglijstaanvoerder ergens over klaagt.”

