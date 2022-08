De 23-voudig Grand Slam-winnaar doelt daarmee op de keuze tussen haar gezin en topsport. Williams lijkt zich gedwongen te voelen om te stoppen om zo meer aandacht te kunnen besteden aan haar moederschap.

“Mannen hoeven andere keuzes te maken als zij een gezin willen stichten dan vrouwen. Zo zwart wit is het. Je maakt die keuze of je doet het niet.” Williams kreeg in 2017, na haar overwinning op de Australian Open, een dochter genaamd Olympia.

Klaar voor transitie

De veertigjarige Williams benadrukt dat ze vrede heeft met haar besluit. “Ik ben klaar voor de transitie, er is geen boosheid. Ik wil een goede moeder zijn, ik denk dat ik er goed in ben, maar ik wil nu uitvinden of ik er fantastisch in kan gaan worden.”

“Olympia vindt het niet leuk als ik moet tennissen. Zulke dingen maken me verdrietig en bang. Het is heel moeilijk om je volledig over te geven aan het tennis, als je eigen vlees en bloed dat niet wil.”

Eerder scheen oud speelster en Eurosport-presentatrice Barbara Schett al haar licht over het gezinsdillemma van vrouwelijke tennissters. “Het is een stuk makkelijker voor een man om op de Tour te spelen dan voor een vrouw. Op een gegeven moment word je als vrouw bijna gedwongen om te stoppen”, zei ze toen over het aangekondigde afscheid van Williams.

Laatste kunstje

Williams is na dit seizoen dus niet meer op de tennisbaan te bewonderen, maar zo ver is het nu nog niet. De Amerikaanse staat maandagnacht op de baan tegen Danka Kovinic uit Montenegro. In de tweede ronde wacht dan waarschijnlijk de nummer twee van de wereldranglijst, Anett Kontaveit.

