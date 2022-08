De 21-voudig Grand Slam-winnaar heeft zich ingeschreven voor het toernooi en is door de organisatie ook opgenomen in de deelnemerslijst, maar vanwege zijn vaccinatiestatus - Djokovic heeft zich niet laten vaccineren - zal de toegang tot het land hem worden geweigerd.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die verantwoordelijk is voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van de VS, heeft echter nieuwe richtlijnen opgesteld om de regels met betrekking tot afstand houden en quarantaine te versoepelen.

Ad

Reisadvies

US Open Tennis | Mats Wilander over afscheid ‘menselijke’ Williams - “Serena beste aller tijden" 6 UUR GELEDEN

De CDC heeft zijn reisadvies nog niet bijgewerkt, waarin momenteel staat dat alle niet-Amerikaanse staatsburgers en staatsburgers volledig moeten worden gevaccineerd voordat ze het land binnenkomen, hoewel op de website staat dat dit wordt herzien na de laatste update.

Een verklaring luidde: "Deze bijgewerkte richtlijnen zijn bedoeld om van toepassing te zijn op de maatschappij. In de komende weken zal de CDC werken aan het maken van op zichzelf staande documenten, zoals die voor zorginstellingen, instellingen met een hoger risico op overdracht en reizen, met de update van vandaag."

Coronatest of herstelbewijs

In juni zei de CDC dat het "niet langer zal eisen dat vliegtuigpassagiers die vanuit het buitenland naar de Verenigde Staten reizen een negatieve coronatest of herstelbewijs hoeven te tonen voordat ze aan boord gaan van hun vlucht."

Er zijn geen plannen om Djokovic, of wie dan ook, vrijstelling te verlenen van de vaccinatieregels, waarbij de United States Tennis Association zegt dat het zich zal houden aan de op dat moment geldende overheidsregels.

US Open | Superieure Medvedev ontzegt Djokovic Calendar Slam

Voorbereiding gemist

Door de strenge coronaregels in de Verenigde Staten heeft Djokovic al veel prestigieuze hardcourttoernooien moeten missen. De Serviër heeft het ATP-Toernooi van Washington al aan zich voorbij moeten laten gaan en ook in Canada, waar de coronaregels net zo streng zijn, is de voormalig nummer één van de wereld niet welkom op het National Bank Open in Montreal.

Begin dit jaar ontstond er een grote rel toen Djokovic zonder coronavaccinatie Australië binnen wilde komen. Het kwam op veel verzet te staan van het Australische volk, die een aantal zware lockdowns achter de rug hadden op dat moment. Na veel gesteggel en een aantal rechtszaken werd de negenvoudig Australian Open-winnaar uiteindelijk gesommeerd om het land te verlaten

AusOpen | “Mijn zoon wordt gevangen gehouden” - Moeder Djokovic neemt het op voor haar zoon

Brief aan Biden

Vorige maand werd bekend dat een Servische tennispromotor Joe Biden een brief had gestuurd om te proberen Djokovic Amerika in te krijgen zodat hij de US Open kan spelen. Jovanovic is eigenaar van een bedrijf dat tennis onder Serviërs in het buitenland promoot.

Samen met de Alliantie van Servische-Amerikanen heeft Jovanovic de Amerikaanse president geschreven in de hoop dat hij gebruik wil maken van presidentiële proclamatie nummer 10294 van 25 oktober 2021, die zegt dat niet-gevaccineerde buitenlandse burgers het land kunnen binnenkomen om redenen van nationaal belang.

Rolmodel

Jovanovic schreef. "De US Open is het grootste tennistoernooi ter wereld en het zou niet zijn wat het is zonder Novak Djokovic. Rekening houdend met de economische situatie en de crisis op alle niveaus zou de VS Djokovic toe moeten staan om deel te nemen."

"Hij heeft het toernooi drie keer gewonnen en de Servische tennisser vormt geen bedreiging voor de veiligheid. Hij is één van de gezondste mensen ter wereld vanwege zijn gedisciplineerde leven en bovendien dient hij als rolmodel voor miljoenen mensen over de hele wereld."

"De VS heeft er belang bij dat de beste speler ter wereld meedoet op het grootste tennistoernooi in het land, vooral ook omdat hij recent zijn zevende Wimbledon-titel heeft gewonnen."

Wimbledon | Djokovic zegeviert ten koste van Kyrgios voor de zevende keer op heilig gras

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | Dit staat er op het spel voor Botic van de Zandschulp in New York GISTEREN OM 14:59